Batman, Disney, Harry Potter y más: los cinco mejores chollos en LEGO de películas y series del Black Friday

Otro año más aquí estamos, en ese momento en el que el poco dinero de nuestra cartera empieza a quemarnos en el bolsillo mientras vemos ofertas por todos los lados. Algunas más que apetitosas y otras, para qué negarlo a estas alturas, timos descarados. Y es que si eres de los que sigan las ofertas del Black Friday en directo prácticamente, sabrás que hay que aprender a separar el grano de la paja, y por eso nosotros, que somos legos en la materia (ojo al chistazo) te hemos traído una selección con los cinco mejores chollos cinéfilos de LEGO en estas fechas para que solo tengas que preocuparte de no pisar una pieza cuando vas sin zapatillas por casa.

Halcón milenario

Si de niño te montabas tus propias aventuras galácticas con el vaso de un yogur y un par de cartones pegados con celo, seguro que de adulto tu sueño es tener el Halcón Milenario en casa. Y ahora puedes con una rebaja del 21%, que no es moco de pavo (estelar), con muñequitos incluidos de R2-D2, Chewbacca y Lando Calrissian. En Amazon dicen que es un "regalo para niños y niñas", pero todos sabemos que no dejarías que se acercasen a menos de veinte metros. Por si acaso.

Fósil de 'Jurassic World'

Una de las cosas que más marcó mi juventud fue una colección llamada 'Dinosaurios' que hice semanalmente sin faltar durante más de un año. En cada entrega, venía una nueva pieza de un T-Rex que brillaba en la oscuridad hasta montar el esqueleto completo. Costó un dineral. ¡Ojalá haber tenido a mano el Black Friday con este fósil de T-Rex! Con la excusa de 'Jurassic World' puedes montar un cráneo de proporciones gigantescas para pegar mordiscos a quien te de la gana (y al 20% de descuento, cualquiera se resiste).

Harry Potter: Cabaña de Hagrid

Si sigues esperando que te llegue la carta de Hogwarts (y espero que en el fondo sepas que si no lo hace es porque Correos a veces es un desastre) quizá sea el momento de cambiar tus ansias de mundo mágico con los diferentes sets de LEGO ambientados en el mundo de Harry Potter. A mí me encanta la cabaña de Hagrid, pero si eres más de la clase de pociones o del cobertizo para las barquichuelas, por ejemplo, también las tienes rebajadas. Si el dinero no es problema, eso sí, te aconsejo que vayas directamente a por el castillo de Hogwarts al completo. Ni siquiera Voldemort te lo podría impedir.

El rey león

Vas a comprar este rey león, y tú lo vas a ver, aunque no tenga pelo en el cabezón sino ladrillos que poner. Como este no hay otro figurón, tan bello y tan veloz, es el felino más voraz... Bueno, vale, ya lo pilláis. Si no quieres un Simba de LEGO en casa por un 20% menos, quizá vaya siendo hora de replantearse las cosas en la vida.

La Batcueva

"No, no quiero una réplica de la Batcueva en la que Batman y Batgirl luchen contra Joker por un 20% menos del precio habitual", dijo nadie nunca. Mientras esperas a 'The Batman 2', ahora tú mismo puedes hacer tus propias aventuras del Justiciero Enmascarado de Gotham mientras intenta dar caza al esquivo Príncipe Payaso del Crimen. A estas alturas, y después de 'Joker: Folie à deux', con que no se ponga a cantar nos conformamos.

¡Y hasta aquí el repaso! Disfruta de lo que te queda de Black Friday, si es que tu cuenta bancaria te lo permite. ¡Ah! Y aunque ya lo haya dicho antes, lo repito: ten cuidado con las fichas de LEGO tiradas por el suelo, que las carga el diablo.

