'Borderlands', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la adaptación de la icónica saga de videojuegos que se la ha pegado en taquilla

Pese a que en estos últimos años hemos visto muy buenas adaptaciones de videojuegos llevadas a la gran o pequeña pantalla, como 'Arcane', 'Fallout' o 'Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones', siempre hay alguna que otra oveja negra. Y esta vez le ha tocado a 'Borderlands', la superproducción de Lionsgate que ha recibido duras críticas desde su estreno en los cines obteniendo cifras de taquilla nada esperanzadoras.

Estrenada el pasado 9 de agosto en los cines españoles, 'Borderlands' es una película que está dirigida y guionizada por Eli Roth ('Hostel') y que cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Cate Blanchett ('El curioso caso de Benjamin Button'), Kevin Hart ('Un espía y medio') y Jamie Lee Curtis ('Puñales por la espalda').

Cuándo y dónde podremos ver 'Borderlands' en las plataformas de streaming

Las películas suelen tardar aproximadamente unos dos o tres meses desde su estreno en los cines hasta su llegada al formato digital, pero hay excepciones. Cuando una película fracasa en taquilla, ese tiempo muchas veces se reduce, y es lo que parece haber ocurrido con 'Borderlands', ya que según ha comentado la cuenta de X (Twitter) WhenToStream tan sólo 21 días después, el 30 de agosto, llegará a las plataformas Prime Video, Apple TV, Google y más bajo el formato de alquiler y compra.

De momento no se sabe si con el tiempo llegará también bajo el servicio de suscripción a otras plataformas. Este movimiento parece querer acercar al público a la película, para verla en casa en lugar de en el cine, y así poder generar algo más de beneficio. Aunque lo tiene difícil.

'Borderlands' es una película que adapta la saga homónima de videojuegos bajo una historia completamente nueva, aunque sí que recoge algunos elementos de algunas de las principales entregas. La historia nos lleva al planeta Pandora; planeta en la que se encuentra Lilith, una malvada cazarrecompensas cuyo objetivo es encontrar un tesoro escondido en una cámara secreta. Pero no estará sola y formará equipo con un variopinto grupo de inadaptados.

Tal y como comenta Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'Borderlands' tiene momentos que se pueden salvar, pero la película tiene durante parte de su metraje un tono errático y sus escenarios no tienen personalidad. No es una película aburrida; algunos gags, que funcionan bien, están orientados al público que haya jugado previamente a los videojuegos, pero en su conjunto no consigue estar a la altura de lo esperado.

Y, ¿qué hay de la crítica general? En Rotten Tomatoes nos encontramos con cifras ciertamente alarmantes. Mientras los medios con un total de 145 críticas le ha dado una valoración media del 10%, el público con más de 500 críticas le ha otorgado una valoración media algo más favorable, del 53%.

