'Dogman', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la nueva película del director de 'El quinto elemento'

Luc Besson tuvo un papel importante en el cine de los 90 con los grandes estrenos de películas como 'El quinto elemento' o 'León: el profesional', pero durante estos últimos años no ha conseguido llegar al público con las películas que ha dirigido; tales como 'Lucy' tenían una buena premisa, pero no lograban estar a la altura de lo esperado.

El director ha vuelto a la gran pantalla con 'Dogman', una película estrenada en los cines el pasado 2 de agosto que cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Caleb Landry Jones ('Finch'), Jojo T. Gibbs ('Fresh') y Christopher Denham ('Oppenheimer').

Cuándo y dónde podremos ver 'Dogman' en las plataformas de streaming

La película dirigida por Luc Besson se ha estrenado hace muy poco tiempo en los cines españoles, y aunque ya no se encuentra disponible en la mayoría de los cines, de momento hay que esperar un tiempo para poder verla en streaming. La fecha de momento está por confirmar, pero no debería extrañarnos que en los próximos meses llegase a alguna de las principales plataformas de streaming. Eso sí, no deberíamos esperarla hasta por lo menos octubre o noviembre.

De momento no se ha confirmado si junto al estreno mediante el servicio de suscripción llegará también bajo el formato de alquiler y compra. No es algo que nos extrañase, ya que otras tantas películas han ido llegando durante los últimos meses a una buena cantidad de plataformas de streaming.

'Dogman' es una película que introduce una interesante premisa centrada en un joven que ha tenido una vida muy dura, pero que siempre ha estado acompañado de un profundo amor hacia los perros. Tras abusos y un constante dolor, el joven crece criado por una mandad de perros, adquiriendo algunos de los aspectos más salvajes de los canes.

Tal y como comenta Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'Dogman' es una sorpresa, pero no está a la altura de lo esperado por un director de la talla de Luc Besson. La película se queda a medio gas, le falta riesgo y el guion llega a buen puerto gracias a la interpretación de su protagonista.

La crítica ha estado muy dividida en esta película. En Rotten Tomatoes nos encontramos con una buena diferencia entre las críticas de los medios y del público: los medios con 70 críticas le han dado una valoración media del 60%, mientras que el público con más de 100 críticas le ha otorgado una valoración media del 82%.

