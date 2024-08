'Deadpool y Lobezno', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de Marvel con Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Aunque el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no está pasando por su mejor momento —sobre todo después de 'Vengadores: Endgame'—, algunos estrenos han vuelto a reunir tanto a los fans de los superhéroes (y de los cómics) como al público más casual. Y en este sentido 'Deadpool y Lobezno' tiene mucho que decir, ya que es una de las producciones de Marvel con mejor recibimiento de los últimos años.

Estrenada el pasado 25 de julio, la tercera película del Mercenario Bocazas está dirigida por Shawn Levy ('Free Guy' y 'El proyecto Adam' —películas en las que ya trabajó con Reynolds—) y entre sus protagonistas nos encontramos con actores y actrices de la talla de Ryan Reynolds ('Alerta roja'), Hugh Jackman ('El gran showman') y Emma Corrin ('My Policeman').

Cuándo y dónde podremos ver 'Deadpool y Lobezno' en las plataformas de streaming

'Deadpool y Lobezno' ha sido (y es) un éxito en la taquilla logrando superar los 1.000 millones de dólares en los cines. Dado el éxito que está teniendo el film protagonizado por los dos personajes de Marvel, y teniendo en cuenta la cantidad de pases que hay en los cines, se espera que todavía aguante un poco más de tiempo en taquilla.

Y, ¿esto qué significa? Básicamente que tardará en llegar al formato digital. Son muchas las películas que acaban estrenándose en streaming tras dos o tres meses (aproximadamente) desde su estreno en los cines. Pero, por lo general, esto no se aplica a aquellas películas que consiguen arrasar en la taquilla, ya que suelen llegar un poco más tarde, aunque no hay una regla escrita, por supuesto.

Es por ello que de momento tendremos que esperar para saber cuándo se estrenará exactamente la tercera película en streaming; aunque no deberíamos esperarla antes de los próximos meses de octubre o noviembre. Eso sí, si aún no has visto la película en los cines o quieres volver a verla, pero en formato digital, al tratarse de una producción de Marvel Studios, llegará a Disney Plus mediante su servicio de suscripción.

'Deadpool y Lobezno' es una de las mejores películas de Marvel Studios tras el final de la Saga del Infinito. No sólo era uno de los estrenos más esperados por el particular tono humorístico y violento del personaje —que también—, sino porque también aparece Hugh Jackman encarnando nuevamente a Lobezno.

La tercera película del Mercenario Bocazas, sin entrar en spoilers, continúa la historia que ya pudimos ver en sus primeras dos películas, ofreciendo nuevamente escenas cargadas de violencia y del humor tan característico del personaje y teniéndose que enfrentar, esta vez, a una nueva villana.

En general, la 'Deadpool y Lobezno' ha gustado mucho, aunque en Rotten Tomatoes nos encontramos con una gran diferencia entre las valoraciones de los medios y del público. En este sentido, los medios, con un total de 376 críticas, le ha dado una valoración media del 78%, mientras que el público con más de 25.000 críticas le ha dado una valoración media del 95%.

