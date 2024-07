'Twisters', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película con Glen Powell y Daisy Edgar-Jones que está arrasando en taquilla

Aunque las miradas están puestas en el estreno de 'Deadpool y Lobezno', eso no significa que algunas películas estén arrasando en los cines superando con creces las expectativas previstas para la recaudación en taquilla. De hecho, es lo que ha ocurrido con 'Twisters', una película de catástrofes que se ha estrenado en cines por todo lo alto.

Estrenada el pasado 17 de julio en los cines españoles, la película está dirigida por Lee Isaac Chung ('Minari. Historia de mi familia') y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Glen Powell ('Cualquiera menos tú') y Daisy Edgar-Jones ('Fresh').

Cuándo y dónde podremos ver 'Twisters' en las plataformas de streaming

La película acaba de estrenarse en cines, y actualmente está generando muy buenos datos en taquilla, por lo que de momento no hay una fecha concreta para su estreno en streaming. No obstante, si esperas verla más pronto que tarde, no debería llegar en este formato hasta por lo menos septiembre u octubre, como pronto.

'Twisters' es una película cuya distribución en España corre a cargo de Warner Bros. Pictures, lo que significa que es muy probable que, cuando se estrene en streaming, acabe llegando a Max mediante su servicio de suscripción.

Queda por saber si también se estrenará mediante el formato de alquiler y compra. Teniendo en cuenta lo que está generando en taquilla, no nos debería de extrañar que antes o después acabe llegando a otras plataformas mediante este formato.

'Twisters' es una secuela de la película clásica de 1996, 'Twister'. En esta nueva entrega han pasado aproximadamente 20 años desde que los científicos crearon Antheia, un sistema que permite predecir desastres naturales. Y aunque este artilugio ha conseguido salvar miles de vidas, la madre naturaleza tiene preparada una nueva catástrofe que pondrá en peligro a los protagonistas.

Tal y como recoge Jorge Loser en la crítica de Espinof, 'Twisters' es una película que sabe captar todo lo que funcionaba bien en el film original, renovando los efectos visuales y completando con unos efectos de sonido que generan una experiencia mucho más envolvente. No descuida la inversión emocional, y eso lo consigue a través de unos personajes que logran engancharnos.

La película ha gustado mucho tanto al público como a los medios profesionales. De hecho, en Rotten Tomatoes nos encontramos con un total de 273 críticas por parte de los medios con una valoración del 78%, mientras que esta cifra sube con las más de 2.500 críticas por parte del público con una valoración media del 92%.

