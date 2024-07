'The Bikeriders. La ley del asfalto', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de moteros con Tom Hardy

Tom Hardy es un actor que se ha movido mucho por películas y series de diferentes géneros, por lo que siempre hay cierta expectación sobre cómo interpretará su próximo papel. Ahora, ha vuelto nuevamente al cine protagonizando 'The Bikeriders. La ley del asfalto', una película que ha recibido muy buenas críticas.

Estrenada el pasado 12 de julio en los cines españoles, el film está dirigido por Jeff Nichols ('Take Shelter') y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Austin Butler ('Los amos del aire'), Jodie Comer ('Killing Eve') y el ya mencionado Tom Hardy ('Peaky Blinder' y 'Dunkerque).

Cuándo y dónde podremos ver 'The Bikeriders. La ley del asfalto' en las plataformas de streaming

La película acaba de estrenarse en los cines españoles y todavía está disponible en taquilla, por lo que de momento no hay una fecha exacta para su llegada al formato digital. No obstante, hablamos de una película que ha cosechado buenas críticas, por lo que no deberíamos esperarla hasta por lo menos los próximos meses de septiembre u octubre.

Ahora bien, 'The Bikeriders. La ley del asfalto' es una película que está distribuida por Universal Pictures, por lo que muy posiblemente acabe llegando a SkyShowtime mediante su servicio de suscripción (aunque no es nada oficial). Queda también por saber si finalmente llegará al formato de alquiler y compra, algo que, por otra parte, no nos extrañaría.

'The Bikeriders. La ley del asfalto' es una película que se ambienta en los años sesenta y que se centra en los Vandals, un club de moteros de la zona del Medio Oeste. El film muestra el paso de los años en este mismo club, en su evolución, en la búsqueda por echar raíces, en un final que desemboca en algo más siniestro que puede amenazar con el modo y estilo de vida que han llevado hasta entonces el grupo original.

Tal y como comenta Jorge Loser en la crítica de Espinof, 'The Bikeriders. La ley del asfalto' destaca por varios motivos. Uno de ellos es por la música de David Wingo que subraya el trasfondo emocional en diversos momentos dramáticos, y otro motivo es que, aunque la película no es demasiado cruel y mordaz, la narración de los dos personajes obligados a ocultar sus sentimientos crean momentos visuales que muestran más de lo que está escrito en el guion.

La película ha tenido muy buenas críticas a nivel general. En la página de reseñas Rotten Tomatoes podemos encontrarnos con un total de 253 críticas por parte de los medios con una valoración del 81% y con más de 500 críticas por parte del público con una valoración media del 74%.

