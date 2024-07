'Fly Me to the Moon', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la comedia romántica con Scarlett Johansson y Channing Tatum

¿Qué películas se estrenan en streaming y cuáles en los cines? Por lo general, aquellas películas producidas por las grandes plataformas de streaming suelen llegar a dichas plataformas. Pero hay algunas excepciones (no demasiadas) que debido al presupuesto, al elenco de actores y actrices o a la propuesta en sí, acaban llegando antes a los cines.

Ocurrió con 'La sociedad de la nieve' y ahora ha ocurrido con 'Fly Me to the Moon', una película que se estrenó en los cines de España el pasado 12 de julio y que está dirigida por Greg Berlanti ('You', temporada 2) y que cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Scarlett Johansson ('Vengadores: Infinity War') y Channing Tatum ('Infiltrados en clase').

Cuándo y dónde podremos ver 'Fly Me to the Moon' en las plataformas de streaming

'Fly Me to the Moon' acaba de llegar a los cines españoles y es una de las grandes propuestas de Apple para este verano. De momento no se ha confirmado cuándo llegará al formato digital, pero viendo el pinchazo que se ha llevado en la taquilla, no debería tardar demasiado. Eso sí, no deberíamos esperarla hasta por lo menos los meses de septiembre u octubre.

Aunque la distribuidora en España es Sony Pictures, y suele llevar las películas a Netflix, Amazon Prime Video u otras plataformas, 'Fly Me to the Moon' es una película producida por Apple Studios, lo que significa que más pronto que tarde se estrenará en la plataforma Apple TV.

De momento no se sabe si, además de su estreno en Apple TV con la suscripción a la plataforma, finalmente se estrenará en otras plataformas mediante el formato de alquiler y compra. No debería extrañarnos, ya que muchas de las películas de estos últimos meses, sobre todo grandes producciones, se han sumado a esta tendencia.

'Fly Me to the Moon' es una comedia romántica en la que Kelly Jones (Scarlett Johansson) y Cole Davis (Channing Tatum) comienzan a trabajar para la NASA para que la misión del Apolo 11 finalice con la llegada del hombre a la Luna. Mientras que ciertas decisiones tomadas por la Casa Blanca crean una tensión entre ambos personajes, estos a la vez comienzan un particular romance.

Tal y como comenta Mikel Zorrilla en la crítica de Espinof, el guion de Rose Gilroy está muy bien llevado, pero son Scarlett Johansson y Channing Tatum quienes logran destacar por encima de todo. La película brilla en su primera hora, pero se va apagando poco a poco hasta su final.

La película ha recibido buenas críticas, sobre todo por parte del público. En Rotten Tomatoes, por ejemplo, podemos encontrar un total de 166 críticas por parte de los medios con una valoración del 67%, mientras que el público, con más de 250 críticas, ha dado una valoración media del 89%.

