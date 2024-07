'Gru: Mi villano favorito 4', dónde ver y cuándo se estrena en streaming una de las películas familiares mejor valorada de Illumination

Las películas familiares suelen tener una buena audiencia en las salas de cine, sobre todo si vienen de sagas con un buen recorrido. Este año hemos visto algunas interesantes propuestas, pero 'Gru. Mi villano favorito 4' no ha conseguido mantener un equilibro de críticas entre medios y público. Eso sí, ya es considerada como una de las mejores películas de Illumination.

Estrenada el pasado 3 de julio, 'Gru. Mi villano favorito 4' es la cuarta entrega de la saga y está dirigida por Patrick Delage ('Gru 2. Mi villano favorito') y Chris Renaud ('Mascotas 2') y cuenta con un casting encabezado por Steve Carell ('The Office'), Kristen Wiig ('Marte (The Martian)') y Pierre Coffin ('Gru 3. Mi villano favorito').

Cuándo y dónde podremos ver 'Gru: Mi villano favorito 4' en las plataformas de streaming

'Gru. Mi villano favorito 4' acaba de estrenarse en los cines españoles, por lo que de momento no hay nada oficial para su llegada al formato digital. No obstante, hablamos de una película que puede generar grandes ingresos en la taquilla, por lo que no deberíamos esperarla hasta septiembre u octubre como pronto.

La película está producida por el estudio Illumination y la distribuidora es Universal Pictures. Aunque no se ha confirmado nada al respecto, esto nos indica que muy probablemente la película acabará llegando a SkyShowtime mediante la suscripción mensual (con o sin anuncios) o anual a la plataforma.

Queda por saber si antes, durante o después de su estreno mediante servicio de suscripción es posible que también llegue mediante el formato de alquiler y compra. No sería de extrañar, ya que cada vez son más las películas que se pueden encontrar en otras plataformas, sobre todo aquellas de gran presupuesto.

'Gru. Mi villano favorito 4' es la sexta entrega de la saga que vuelve a traer al icónico personaje junto a sus minions. Después de tantos años, Gru ahora es un agente de la Liga Anti Villanos, pero esta vez habrá un nuevo integrante en la familia: Gru Junior. Por supuesto, en esta ocasión el personaje deberá enfrentarse a un némesis, pero no estará solo, contará con la ayuda de sus buenos minions.

Tal y como comenta Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'Gru. Mi villano favorito 4' más que una película parece que son cinco condensadas en una sola. No obstante, la cuarta entrega numerada sabe sacar la risa al espectador, y todo es gracias a los minions. La saga se mantiene gracias a ellos, gracias a su humor apto para todas las edades.

Desde su estreno, 'Gru. Mi villano favorito 4' ha tenido críticas muy dispares. En Rotten Tomatoes nos encontramos con una gran diferencia en la valoración de los medios y del público. Mientras que la película cuenta con un total de 111 críticas por parte de los medios con una valoración del 53%, nos encontramos con más de 1.000 críticas por parte del público con una valoración media del 90%.

También te puede interesar

Minions Pack 1-2 (Blu-ray) [Blu-ray] Hoy en Amazon — 25,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Illumination, Universal Pictures

En Espinof | 'Kinds of Kindness', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de Yorgos Lanthimos tras 'Pobres criaturas'

En Espinof | 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1', dónde ver y cuándo se estrena en streaming el ambicioso western de Kevin Costner