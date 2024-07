'Kinds of Kindness', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de Yorgos Lanthimos tras 'Pobres criaturas'

'Pobres criaturas' tuvo una gran acogida tanto por el público como por los medios, por lo que había cierta expectación por la próxima película de su director, Yorgos Lanthimos. Estrenada inicialmente en el Festival de Cannes 2024, 'Kinds of Kindness' ya está disponible en los cines españoles.

Estrenada el pasado 28 de junio en los cines, 'Kind of Kindness' es una película que está dirigida por el ya conocido director Yorgos Lanthimos ('El sacrificio de un ciervo sagrado') y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Emma Stone ('La ciudad de las estrellas - La La Land'), Willem Dafoe ('El faro') y Jesse Plemons ('Jungle Cruise').

Cuándo y dónde podremos ver 'Kinds of Kindness' en las plataformas de streaming

'Kinds of Kindness' es una película que acaba de estrenarse en los cines hace muy poco tiempo, por lo que de momento es pronto para saber exactamente cuándo llegará al formato digital. No obstante, teniendo en cuenta lo que suelen tardar este tipo de estrenos, sobre todo de la misma productora, no deberíamos esperarla hasta por lo menos agosto o septiembre.

Por otro lado, al igual que 'Pobres criaturas', la productora de 'Kinds of Kindness' es Searchlight Pictures, una de las muchas empresas de Disney. Es por ello que, salvo sorpresa futura, la película debería llegar a Disney Plus mediante la suscripción al servicio y, claro está, de forma exclusiva.

Queda por saber si 'Kinds of Kindness' estará también disponible en otras plataformas mediante formato de alquiler y compra. Cada vez son más las películas que podemos encontrar con este formato y no sería nada extraño que lo nuevo de Lanthimos también se sumase a ello. De hecho, y volviendo al anterior ejemplo, 'Pobres criaturas' está disponible para alquilar y comprar en bastantes plataformas de streaming.

'Kinds of Kindness' es una película que está dividida en tres historias, narrando desde la lucha de un hombre atrapado en una crisis existencial hasta una historia de un policía aterrado porque su esposa, que había desaparecido en el mar, ha regresado con un cambio drástico o la historia de una mujer que busca a una persona con un don especial que consiga convertirse en un líder espiritual.

Tal y como comentó Juan Luis Caviaro en la crítica de Espinof en el Festival de Cannes 2024, 'Kinds of Kindness' es una película que dura tres horas pero que, debido a su estructura, se puede disfrutar mucho tanto en el cine como en el ámbito doméstico. 'Kinds of Kindness' es pura comedia y todos los personajes cuentan con el característico tono de humor que Yorgos Lanthimos da a sus personajes.

