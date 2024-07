'Horizon: An American Saga - Capítulo 1', dónde ver y cuándo se estrena en streaming el ambicioso western de Kevin Costner

En el último Festival de Cannes pudimos ver un buen número de películas que, con el tiempo, acabarían (o acabarán) de estrenarse en 2024. Algunas de ellas han logrado destacar tanto en la taquilla como en la crítica general de medios y público, pero otras se han estrellado, o apuntan a ello. Y la reciente 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' pertenece a este segundo grupo de películas.

Estrenada el pasado 28 de junio, la primera película de la saga —en total se compondrá de cuatro films— está dirigida por Kevin Costner ('Bailando con lobos' como director y 'Yellowstone' como actor) y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por también Kevin Costner, Sienna Miller ('El francotirador') y Sam Worthington ('Avatar'), entre otros.

Cuándo y dónde podremos ver 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' en las plataformas de streaming

Kevin Costner dirige esta nueva película tras un largo recorrido en el género western. Acaba de estrenarse en los cines con críticas algo variadas, pero muy bajas para tratarse de una producción tan ambiciosa; aunque a Arturo Pérez-Reverte parece haberle gustado mucho. La productora del film es New Line Cinema y la distribuidora es Warner Bros. Pictures, lo que nos indica que muy probablemente acabe llegando bajo servicio de suscripción a Max.

Respecto a la fecha de estreno en streaming, de momento no hay nada oficial. Teniendo en cuenta que se trata de una producción muy ambiciosa, si finalmente no logra recaudar una buena cifra en taquilla es posible que se estrene más pronto que tarde. No obstante, no deberíamos esperarla hasta por lo menos finales de agosto o ya entrados en el mes de septiembre.

Queda por saber si 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' estará también disponible en formato de alquiler y compra. No sería nada descabellado, sobre todo viendo las anteriores superproducciones de Max, que han acabado llegando a veces a otras plataformas incluso antes de su estreno con el servicio de suscripción.

'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' es la nueva apuesta de Kevin Costner para revivir el género western. Esta película profundiza en los orígenes de la historia de los Estados Unidos de América mostrando la expansión y asentamiento del oeste americano en una época previa a la Guerra Civil. La película se centra sobre todo en los puntos de vista de diversos personajes.

Tal y como comentó Juan Luis Caviaro en la crítica de Espinof en el Festival de Cannes, 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1' logra enganchar cuando Kevin Costner muestra en pantalla escenas de suspense y acción, demostrando una gran habilidad como narrador. No obstante, la película recurre al subrayado musical constante, empujando así el drama y señalando lo que el espectador ha de sentir en cada momento; un recurso que no es nada nuevo en el cine, pero del que ya deberíamos habernos olvidado a estas alturas.

La película ha tenido hasta el momento críticas muy dispares. De hecho, en Rotten Tomatoes nos encontramos con una gran diferencia en la valoración de las críticas por parte de los medios y de las críticas por parte del público. Mientras que con 104 críticas de los medios tiene una valoración del 44%, con más de 1.000 críticas del público la película alcanza una valoración media del 72%.

