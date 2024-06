'Un lugar tranquilo: Día 1', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la precuela de la saga apocalíptica de terror

No es fácil crear una saga e ir subiendo la calidad y la espectacularidad de tal forma que consiga atraer no sólo a los que se iniciaron con la primera película, sino también a nuevas y curiosas miradas. Pero parece ser que 'Un lugar tranquilo: Día 1' lo ha hecho, recibiendo elogios y muy buenas críticas desde su reciente estreno.

Estrenada el pasado 27 de junio, la tercera película de la saga apocalíptica está dirigida por Michael Sarnoski ('Pig') y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Lupita Nyong'o ('Black Panther'), Joseph Quinn (VII) ('Stranger Things') y Alex Wolff ('Hereditary').

Cuándo y dónde podremos ver 'Un lugar tranquilo: Día 1' en las plataformas de streaming

'Un lugar tranquilo: Día 1' es la tercera película de la saga y acaba de estrenarse en los cines españoles. Es por ello por lo que de momento no se ha confirmado exactamente cuándo llegará al formato de streaming; no obstante, no deberíamos esperarla hasta dentro de un tiempo, hasta por lo menos los próximos meses de agosto o septiembre como muy pronto.

La película dirigida por Michael Sarnoski está producida por Platinum Dunes y distribuida por Paramount Pictures. Aunque todavía no se ha confirmado dónde llegará mediante servicio de suscripción, al tratarse de Paramount, cabe esperar que llegue en primer lugar, probablemente de forma exclusiva, a SkyShowtime.

Queda saber si antes o después de su estreno mediante servicio de suscripción también es posible que llegue mediante formato de alquiler y compra. No nos extrañaría, ya que algunas de las películas de gran presupuesto estrenadas en este último año han ido llegando poco a poco a diversas plataformas de streaming.

'Un lugar tranquilo: Día 1' es una precuela de las dos primeras películas y la historia sucede justo antes de los acontecimientos de la primera entrega. La historia se centra en el primer día de la invasión alienígena, poniendo el foco de atención en una joven sordomuda (Lupita Nyong'o) que ve cómo su mundo comienza a tambalearse al aterrizar en la tierra unos alienígenas que tienen un oído especialmente sensible.

Tal y como recoge Jorge Loser en la crítica de Espinof, 'Un lugar tranquilo: Día 1' es la mejor película de la saga apocalíptica, cuya mayor virtud es el excelente elenco de actores y actrices. La película no cuenta con momentos de puesta en escena tan precisos como en las anteriores películas, pero destaca tanto la construcción de los personajes como el viaje que lleva a los personajes a recorrer la ciudad.

Aunque se ha estrenado hace muy poco tiempo, la película ya cuenta con un buen surtido de críticas bastante favorables. En Rotten Tomatoes nos encontramos con un total de 115 críticas por parte de los medios con una valoración del 84% y más de 100 críticas por parte del público con una valoración media del 72%.

Imagen | Paramount Pictures

