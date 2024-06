'Memory', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de drama protagonizada por Jessica Chastain

Más allá de los blockbuster, este año 2024 nos estamos encontrando con algunas películas que parten de una premisa bastante interesante. Algunas de las mejores películas de 2024 ya se han estrenado y todavía queda mucho por descubrir en los próximos meses. Ahora, se ha estrenado 'Memory', un interesante film de drama que cuenta con Jessica Chastain como cabeza de cartel.

Estrenada el pasado 19 de junio, la película está dirigida por Michael Franco ('Sundown') y está protagonizada por los actores y actrices Jessica Chastain ('Interstellar' y la reciente 'Vidas perfectas') y Peter Sarsgaard ('La huérfana').

Cuándo y dónde podremos ver 'Memory' en las plataformas de streaming

'Memory' se ha estrado hace poco más de una semana y todavía sigue estando disponible en los cines de España. De momento no hay ninguna confirmación sobre cuándo llegará al formato digital, pero no deberíamos esperarla hasta por lo menos los próximos meses de agosto o septiembre, como muy pronto.

Ahora bien, la película está distribuida por A Contracorriente Films, y si sigue el mismo recorrido de estrenos en streaming que otras producciones como 'As bestas' o 'Prisioneros de Ghostland', es posible que llegue finalmente a Movistar Plus. Eso sí, como decimos, de momento no hay nada oficial.

Queda por saber si junto al estreno en streaming mediante servicio de suscripción también llegue mediante formato de alquiler y compra. Se trata de un movimiento que cada vez vemos con más frecuencia, sobre todo en superproducciones, por lo que no sería de extrañar que 'Memory' también acabase llegando a más de una plataforma con diversos formatos.

'Memory' es una película de drama que nos lleva a conocer a Sylvia (Jessica Chastain), una trabajadora social que mantiene una vida sencilla, dedicada a su empleo y a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Pero todo se tuerce cuando un antiguo compañero de instituto, Saul (Peter Sarsgaard) la sigue a casa, y este reencuentro supondrá una ruptura en la vida de Sylvia.

La película, aunque ha pasado algo desapercibida en los cines, cuenta con una muy buena valoración por parte tanto del público como de los medios. De hecho, en Rotten Tomatoes nos encontramos con un total de 115 críticas de parte de los medios con una valoración del 85% y más de 100 críticas por parte del público con una valoración del 72%.

También te puede interesar

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | A contracorriente Films

En Espinof | 'Sombras del pasado', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película con Russell Crowe que ha dividido a crítica y público

En Espinof | 'Vidas perfectas', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película protagonizada por Anne Hathaway y Jessica Chastain