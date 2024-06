'Vidas perfectas', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película protagonizada por Anne Hathaway y Jessica Chastain

Durante esta primera mitad del año hemos podido ver y disfrutar de una buena cantidad y variedad de películas en los cines. Y hace poco más de una semana llegó a los cines un interesante film protagonizado por Anne Hathaway y por Jessica Chastain, 'Vidas perfectas'.

Estrenada el pasado 14 de junio, la película está dirigida por Benoît Delhomme ('La teoría del todo', como director de fotografía) y cuenta con un elenco de actrices encabezado por Anne Hathaway ('Interstellar') y por Jessica Chastain ('It: Capítulo 2').

Cuándo y dónde podremos ver 'Vidas perfectas' en las plataformas de streaming

'Vidas perfectas' se ha estrenado hace muy poco tiempo en los cines españoles, por lo que de momento es pronto para saber exactamente cuándo llegará al formato digital. No obstante, teniendo en cuenta en la fecha en la que estamos, no deberíamos esperarla hasta por lo menos finales de agosto o ya entrados en el mes de septiembre (como pronto).

Por otro lado, la película la distribuye en España Vértice, pero de momento no ha confirmado dónde se estrenará; o, mejo dicho, a qué plataforma llegará. También toca esperar para saber si junto al estreno mediante servicio de suscripción es posible que llegue antes, durante o después en formato de alquiler y compra.

'Vidas perfectas' es una película que introduce una interesante premisa cargada de suspense: la ambientación se centra en dos mejores amigas y vecinas, Alice y Céline, que se encuentran en los primeros años de 1960. Su relación es muy buena, hasta que de pronto todo se rompe tras un desafortunado accidente, generando tras de sí culpa, sospecha y paranoia entre ellas.

Tal y como comenta Randy Meeks en la crítica de Espinof, 'Vidas perfectas' no logra ser aburrida, pero tampoco consigue llevar la tensión a un buen punto ni provocar el interés suficiente durante toda la película. Con todo ello, esto no necesariamente es un problema, ya que es positivo que haya dramas exagerados que se vuelven irreales y que cuentan con giros y trucos poco sorprendentes. De vez en cuando viene bien ver una película que no requiera de una atención completamente plena.

La crítica general no ha estado muy dividida; al menos si hablamos de críticas por parte de los medios y por parte del público. De hecho, en Rotten Tomatoes nos encontramos con un total de 39 críticas por parte de los medios con una valoración del 56% y también con más de 50 críticas por parte del público con una valoración media del 46%.

