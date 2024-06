'Del revés 2', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de Pixar que ha destronado a 'Dune 2'

Disney no estaba pasando por su mejor momento y este año necesitaba una buena película para poder remontar. Esta misma película no era otra que 'Del revés 2', una secuela de la anterior 'Del revés' que, como era previsible, ha arrasado en la taquilla durante sus primeros días de estreno.

Lo que no era tan previsible es que fuese a calar tanto en el público, logrando destronar a 'Dune 2' de Denis Villeneuve y a posicionarse entre las mejores películas de Pixar según el público estadounidense. Con todo ello, parece que finalmente Disney ha dado con la tecla de lo que esperaba el público, y es que la primera película también recibió muy buenas críticas.

Cuándo y dónde podremos ver 'Del revés 2' en las plataformas de streaming

'Del revés 2' se estrenó el pasado 19 de junio en los cines españoles, pero tal y como suele ocurrir con este tipo de películas, aquellas que están amparadas bajo una plataforma de streaming, ya hay mucha gente que espera su llegada al formato digital. Aunque no hay nada confirmado, y teniendo en cuenta lo que está recaudando en la taquilla, se espera que finalmente llegue después de verano.

Como cabe esperar, la película se debería estrenar de forma exclusiva en Disney Plus, por lo que si no estás suscrito y pensabas verla en otra plataforma, lo más probable es que Disney no vaya a ceder sus derechos para su emisión en formato de alquiler y compra. Por tanto, únicamente se podría ver en la plataforma de Disney Plus.

'Del revés 2' es una secuela de la primera película 'Del revés' ('Inside Out'), por lo que volvemos a encontrarnos con Alegría, Tristeza, Ira, Asco y Miedo, pero ahora en plena adolescencia de Riley. Por tanto, esto significa que ahora es mayor y sus emociones están cambiando, introduciendo muchas otras como Ansiedad, Envidia, Hastío o Vergüenza, y lo pondrán todo patas arriba.

Tal y como comenta Mikel Zorrilla en la crítica de Espinof, 'Del revés' es la mejor película de Pixar hasta la fecha, pero 'Del revés 2' no logra dejar huella. Parece que la película presta más atención a crear gags efectivos que a hilar una historia en la que todo esté conectado. Intenta tocar la fibra sensible, pero busca que todo sea más digerible.

Por otro lado, en Rotten Tomatoes nos encontramos con una valoración general muy positiva. 'Del revés 2' actualmente cuenta con un total de 241 críticas por parte de los medios con una valoración del 91%, mientras que también nos encontramos más de 2.500 críticas por parte del público con una valoración media del 96%.

