'La última sesión de Freud', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película protagonizada por Anthony Hopkins

Anthony Hopkins ha tenido (y tiene) una larga trayectoria en la industria cinematográfica. El actor goza de una buena posición en el sector gracias a su extensísima filmografía con películas muy destacadas como 'El silencio de los corderos' o '¿Conoces a Joe Black?', entre otras muchas. Y ahora ha vuelto a la gran pantalla con 'La última sesión de Freud', un interesante film que reúne a dos grandes personalidades de la historia.

Estrenada el pasado 7 de junio, 'La última sesión de Freud' es una película que está dirigida por Matt Brown ('El hombre que conocía el infinito') y que cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por el ya mencionado Anthony Hopkins, Matthew Goode ('The King's Man: La primera misión') y Liv Lisa Fries ('La ola').

Cuándo y dónde podremos ver 'La última sesión de Freud' en las plataformas de streaming

'La última sesión de Freud' acaba de estrenarse en los cines y probablemente se siga manteniendo en cartelera durante un tiempo, por lo que de momento no hay nada oficial acerca de la fecha exacta a la que llegaría en formato digital. No obstante, teniendo en cuenta lo que suelen tardar las películas desde su estreno en cines hasta la llegada a las plataformas de streaming, no deberíamos esperarla hasta por lo menos finales de agosto o principios de septiembre.

La película está distribuida por Selecta Visión, por lo que no se sabe a qué plataforma llegará (si es que lo hace). Lo mismo ocurre con el formato de alquiler y compra, de momento no se sabe nada al respecto, pero no sería de extrañar que antes, durante o después de su estreno mediante servicio de suscripción también llegase a otras plataformas para poder alquilarla o comprarla.

'La última sesión de Freud' es una película basada en la novela homónima de Mark St. Germain que nos traslada a los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. En este época previa a la guerra se produce el encuentro entre dos gigantes intelectuales: Sigmund Freud (Anthony Hopkins) y C.S. Lewis (Matthew Goode), que dará como resultado a un interesante debate sobre la vida y la existencia de Dios.

La película de momento no ha llegado a calar demasiado, ni a la crítica especializada ni al público. En Rotten Tomatoes nos encontramos ante un total de 114 críticas por parte de los medios con una valoración del 46%, mientras que también podemos encontrar más de 100 valoraciones por parte del público con una valoración media del 72%.

También te puede interesar

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Selecta Visión

En Espinof | 'Los vigilantes', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de fantasía con la que debuta la hija de M. Night Shyamalan

En Espinof | 'Hit Man', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de Richard Linklater sobre un profesor que se hace pasar por asesino