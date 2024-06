'Hit Man', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de Richard Linklater sobre un profesor que se hace pasar por asesino

Richard Linklater ha estrenado su última película por todo lo alto recibiendo, generalmente, muy buenas críticas. El director de 'Boyhood (Momentos de una vida)' ha vuelto a la gran pantalla con el estreno de 'Hit Man: Asesino por casualidad', un film interesante que, lejos de ser completamente ficción, lo cierto es que el personaje está basado, parcialmente, en una persona real.

Estrenada el pasado 7 de junio, 'Hit Man: Asesino por casualidad' está dirigida por el ya mencionado Richard Linklater y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Glen Powell ('Top Gun: Maverick') y Adria Arjona ('Andor').

Cuándo y dónde podremos ver 'Hit Man' en las plataformas de streaming

'Hit Man: Asesino por casualidad' se acaba de estrenar en los cines, por lo que de momento es pronto para hablar sobre su estreno en streaming. No obstante, gran parte de las películas (no todas, pero casi todas), suelen tardar entre 45 días y tres meses desde su estreno en cines hasta su llegada al formato digital, por lo que no deberíamos esperarla hasta por lo menos finales de agosto o septiembre.

La distribuidora de la película es Diamond Films, por lo que al no tener ninguna plataforma que reúna su catálogo, no se sabe de momento exactamente a qué plataforma de streaming llegará. Eso sí, gran parte de sus películas han ido a parar a Amazon Prime Video, por lo que es posible que 'Hit Man: Asesino por casualidad' siga el mismo recorrido.

Lo mismo ocurre con el formato de alquiler y compra, pero bien podría llegar antes, durante o después a otras plataformas bajo este formato, además del correspondiente servicio de suscripción.

'Hit Man: Asesino por casualidad' es una película que nos cuenta la historia de Gary Johnson (Glen Powell), un profesor de psicología en la universidad, que además trabaja para la policía y se hace pasar por un asesino a sueldo. El centro del film nos lleva a Madison (Adria Arjona), un personaje que pide ayuda al profesor para acabar con su marido, quien la maltrata.

Tal y como comenta Jorge Loser en la crítica de Espinof, 'Hit Man: Asesino por casualidad' destaca en su guion, pero sobre todo en la interpretación por parte de Glen Powell. El director, Richard Linklater, convierte los aspectos más ligeros de la película en una didáctica existencialista, pero no logra profundizar mucho más allá.

La crítica, tanto profesional como por parte del público, ha puntuado muy alto 'Hit Man: Asesino por casualidad'. De hecho, en Rotten Tomatoes podemos encontrar un total de 223 críticas por parte de los medios con una valoración del 97% y aproximadamente 50 críticas por parte del público con una valoración del 93%.

