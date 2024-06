La historia real que 'Hit Man' nos oculta: el falso asesino a sueldo que interpreta Glen Powell existió, y su vida era igual de increíble

Es difícil resistirse a una nueva película de Richard Linklater, y menos cuando viene en modo juguetón. Puede que 'Hit Man: Asesino por casualidad' no sea perfecta, pero tiene un ritmo fantástico y un personaje principal increíble. Personaje principal que, por cierto, no ha sido inventado ad hoc para la película. Bueno, un poco sí, pero menos de lo que crees: esta es la verdadera historia de Gary Johnson, un falso asesino a sueldo que tuvo veinte vidas en una sola.

Ojo: Spoilers de 'Hit Man'. Si no la habéis visto corred al cine, que merece la pena.

Una vida de cine

En octubre de 2001, Skip Hollandsworth escribió un artículo para la revista Texas Monthly (titulado 'Hit Man', claro) sobre Gary Johnson, un hombre de 54 años que vivía solo con sus dos gatos (Id y Ego), "alto pero no demasiado alto, delgado pero no demasiado delgado", lector de Gandhi y Shakespeare, amable con sus vecinos y... asesino a sueldo falso para la policía. Durante la década anterior, más de sesenta personas habían tratado de conseguir sus servicios y habían acabado irremediablemente en la cárcel. Vamos, igualito que Glen Powell en la película.

Johnson duró treinta años en su trabajo como asesino a sueldo infiltrado, haciéndose pasar por distintos personajes para atrapar a los delincuentes (aunque, todo sea dicho, con unos disfraces menos trabajados). Además, enseñaba sexualidad humana y psicología general en una universidad local un par de noches por semana.

Y vale, no acabó enamorado de una de las personas que quiso contratarle, pero la historia de cómo se conocieron sí tuvo lugar en la vida real de manera parecida a la que se ve en la película: al descubrir que una de sus futuras clientas recibía palizas de su marido y tenía demasiado miedo para marcharse, en lugar de meterla en la cárcel la envió a una agencia de servicios sociales y un terapeuta. A partir de ahí, Linklater decide volar libre.

'Hit Man' se toma libertades, claro. La historia es más o menos la misma hasta que la conoce a ella, y a partir de ahí toma su propio camino, culminando en un asesinato absolutamente inventado. Como dice Powell, "aún teníamos al auténtico Gary Johnson en nuestro personaje, pero la historia de amor es donde empezamos a tomarnos nuestra licencia creativa".

Al fin y al cabo, Johnson estuvo casado tres veces, sí, pero las tres acabaron en divorcio (y ninguna boda fue con clientas, claro está). Hay un motivo para ello: su segunda ex mujer afirma en el artículo que "su verdadera esencia es que es un solitario. Irá a fiestas y pasará un buen rato, es siempre amigable, pero le gusta estar solo y tranquilo. Aún me asombra que pueda tener otra personalidad que hace que la gente crea que es un asesino". Eso sí: no, no mató a nadie, mucho menos con una bolsa de plástico. A veces la ficción tiene que modificarse para ajustarse a una realidad bastante increíble de por sí.

Tristemente, Powell no tuvo tiempo de conocerle porque murió en 2022, y, como le dijo a Netflix, desearía "haber tenido una oportunidad de hacerlo porque Rick [Linklater] reverenciaba a Gary y a quien era". De hecho, no pudo ver el corte final, pero cree que hubiera apreciado la historia que se inventaron a su alrededor: "Estoy muy contento de que tuviéramos ese tributo suyo al final de la película".

