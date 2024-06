'Bad Boys: Ride or Die', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de acción con Will Smith que ha arrasado en taquilla

Finalmente Will Smith ha dejado atrás las críticas (y el meme) sobre la bofetada a Chris Rock en los Óscar, y es que el estreno de su última película, 'Bad Boys: Ride or Die', ha llegado a los cines por todo lo alto. No sólo ha logrado arrasar en la taquilla durante su primer fin de semana, sino que además ha tenido una gran acogida, sobre todo, por parte del público.

Estrenada el pasado 7 de junio, 'Bad Boys: Ride or Die' es la cuarta entrega de la saga 'Dos policías rebeldes' y está dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah (ambos dirigieron 'Bad Boys For Life') y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por Will Smith ('En busca de la felicidad'), Martin Lawrence ('Cerdos salvajes') y Vanessa Hudgens ('Tick, Tick…Boom!').

Cuándo y dónde podremos ver 'Bad Boys: Ride or Die' en las plataformas de streaming

'Bad Boys: Ride or Die' acaba de estrenarse en los cines y todavía sigue (y seguirá) estando disponible. Todavía queda un tiempo para su llegada al formato digital, pero teniendo en cuenta que está funcionando muy bien en taquilla, no deberíamos esperarla hasta por lo menos finales de agosto o ya entrados en el mes de septiembre (como pronto).

La productora y la distribuidora es Sony, lo que nos da a entender que se puede estrenar mediante servicio de suscripción en prácticamente cualquier plataforma. Algunas de las películas de la compañía han llegado a Netflix, pero otras también lo han hecho en Amazon Prime o Movistar+. De momento toca esperar a una confirmación para esclarecer las dudas.

Respecto al formato de alquiler y compra, no sería de extrañar que una película de la talla de 'Bad Boys: Ride or Die' llegase antes, durante o después de su estreno en mediante servicio de suscripción a este formato. Otros estrenos de Sony lo han hecho previamente, y tiene toda la pinta (aunque no hay confirmación oficial), de que esta cuarta entrega de la saga 'Dos policías rebeldes' podría seguir el mismo camino.

'Bad Boys: Ride or Die' vuelve a reunir a Mike (Will Smith) y a Marcus (Martin Lawrence) en una nueva película de acción de la saga. En esta ocasión, deberán enfrentarse a una nueva amenaza en la ciudad, a una peligrosa red de narcotraficantes que está llegando con una droga letal. Vuelve la acción en su mejor estado, pero también esas escenas cómicas protagonizadas por el dúo de actores que hemos visto tantas otras veces durante sus películas en conjunto.

Tal y como comenta Víctor López G. en la crítica de Espinof, 'Bad Boys: Ride or Die', Adil El Arbi y Bilall Fallah se han consagrado con esta película como referentes en el cine de acción. Las escenas de acción y humor suponen el mayor reclamo del film, sobre todo con la utilización de ciertos trucos de cámara y snorricams.

En líneas generales, la película ha gustado mucho. En Rotten Tomatoes nos encontramos con un total de 186 críticas por parte de los medios especializados con una valoración media del 63%, mientras que el público, con más de 1.000 críticas, ha subido esta cifra media hasta el 97%.

También te puede interesar

【Netflix Oficial/Dolby】Proyector WiFi Bluetooth 26000Lúmenes Full HD 1080P Nativo, Sistema Linux WiMiUS K9 Proyector mit Auto Enfoque/Keystone, Antipolvo Proyector Exterior Cine Jardín Video Proyector Hoy en Amazon — 359,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Sony

En Espinof | 'Arthur', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película con Mark Wahlberg y un perrete que está basada en una historia real

En Espinof | 'Cuando acecha la maldad', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de terror ganadora del Festival de Sitges 2023