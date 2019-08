'Mascotas 2' no arriesga: mantiene lo que funcionó en la primera entrega

El éxito de los Minions ha sido tal que en ocasiones puede llegar a parecer que se trata de la única creación con éxito del estudio de animación Illumination. No es ni mucho menos el caso, porque la compañía todavía no conoce todavía lo que es el fracaso, pero es que además en 2016 se marcó un éxito similar al de la franquicia de Gru con ‘Mascotas’, una cinta que aplicaba la fórmula de Pixar a los animales de compañía pero manteniéndose dentro del estilo y el humor de Illumintation.

Los 875 millones de recaudación mundial dejaron claro que más temprano que tarde íbamos a tener una secuela que este viernes 9 de agosto 'Mascotas 2' llega finalmente a los cines españoles. Dos meses han pasado ya desde su lanzamiento en Estados Unidos, donde no ha funcionado tan bien como la primera entrega, lo cual no quita que haya sido otro éxito indiscutible de taquilla. En lo referente al entretenimiento también se queda un poco por debajo de su predecesora, aunque sigue siendo un buen pasatiempo para toda la familia.

Continuista

Recuerdo que me lo pasé bastante bien en su momento con ‘Mascotas’, pero también he de ser sincero y confesar que tuve que refrescarla poco antes de ver su secuela porque ya no recordaba prácticamente nada de ella. Lo que saqué en claro de ello es que ‘Mascotas 2’ no ofrece nada que no estuviera ya en su predecesora, ya que opta por seguir el camino cómodo al plantear una aventura en la que lo cómico prima por encima de todo.

Eso lleva a dos tramas mucho más separadas entre sí de lo que sucedía en su predecesora, una manteniéndose en la gran ciudad e introduciendo algún elemento bastante excéntrico -todo lo relacionado el tigre rescatado por Snowball- pero sin que nunca se desmadre demasiado la película. Por otro lado tenemos a Max visitando el campo y aprendiendo una lección vital que ha de aplicarse a su forma de relacionarse con Liam, el hijo de sus dueños.

Por ahí no hay sorpresas y todo se supedita a conseguir mantener al espectador con una sonrisa en la boca. Para ello se opta por el continuismo pero con la inevitable pérdida del factor sorpresa. Eso es algo que se deja notar sobre todo en el caso de Snowball, pero el libreto firmado por Brian Lynch, que ya fue en su momento uno de los guionistas de la primera entrega, sabe cómo mantener cierta frescura para que el viaje que se propone puede que sea plácido pero no por ello menos placentero.

'Mascotas 2' da lo que promete

El humor vuelve a ser sencillo, accesible para todos los públicos sin tener que orientarlo de forma clara hacia los más pequeños de la casa. Obviamente ellos son el auténtico público objetivo de ‘Mascotas 2’, pero lo que permite triunfar a la película -y también a su predecesora- es que se busca la ligereza sin caer en lo infantil. Incluso las pequeñas salidas de tono, como lo relacionado con la señora de los gatos, está, por así decirlo, neutralizado pero sin hacerlo hasta tal punto que pierda todo su atractivo.

Al final lo que realmente impera aquí es la personalidad de sus protagonistas -ahí no hay cambios, incluso aunque la voz en versión original de Max haya cambiado tras el escándalo sexual protagonizado por Louis C.K.- y cómo hacen frente al nuevo escenario que tienen ante sí. Ahí sí hay que destacar que la parte en la ciudad resulta menos consistente que la del campo, ¿y cómo solucionan eso? Añadiendo más humor para que ese desequilibrio se note menos. Y funciona.

Es cierto que todo en ‘Mascotas 2’ resulta convencional y que en toda la película no hay no un chiste de esos que te arranquen una carcajada, pero lo que importa es que se ve con agrado. Tiene un ritmo fluido, los personajes siguen resultando simpáticos -y las nuevas adiciones encajan de maravilla en este universo- y la historia funciona lo suficientemente bien como para que sus evidentes limitaciones no se vuelvan en su contra.

En definitiva, ‘Mascotas 2’ da lo que promete: diversión para toda la familia con la capacidad de mantener entretenidos a todos los miembros de la familia. Una buena opción para huir del calor veraniego y dejarse llevar por una propuesta que no se complica sin necesidad.