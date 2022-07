De orcos a robots: los Minions y el largo camino hacia el diseño final que nació... ¡en Barcelona!

Los Minions son a los Z lo que fue Shrek a los millennial: un repositorio de nostalgia, memes y unión con la infancia que las generaciones anteriores no son capaces de entender. De las parodias de 'All star' a #GentleMinions no hay tanto espacio como parece. Pero la verdad es que los chavales de hoy en día no se pondrían trajes de gala para verles si no fuera por un diseño que estuvo a punto de ser muy diferente al que vemos todos los cumpleaños cuando nuestra familia nos felicita por WhatsApp. La creación de los personajes es mucho más convulsa (e interesante) de lo que parece y abarca cuatro años de diseños y dudas.

De orcos a humanos

No todos saben que 'Gru, mi villano favorito' nació de la mente de un catalán, Sergio Pablos, director de 'Klaus', que antes de dirigir para Netflix trabajó como animador en Disney. Pablos basó el primer guion para la película en su propia historia corta, 'Evil me', y lo envió, junto con sus propios diseños, a Universal. Nadie le había pedido nada allí e imaginaba que pasaría sin pena ni gloria, pero lo demás es historia.

Antes de que el proyecto pasara a manos de Eric Guillon, el director de las películas, Gru estaba completamente solo, así que alguien decidió añadirle unos secuaces tan incompetentes como gigantescos: originalmente eran una especie de orcos salvajes que harían que Gru pareciera más simpático para la audiencia. Sin embargo, en las primeras pruebas se vio que causaba el efecto contrario, así que los cambiaron por clones uniformados al más puro estilo stormtrooper en una parodia velada de 'Star wars'.

Pero tampoco terminó de funcionar (como sabemos) hasta que llegó a manos de Guillon, que observó los diseños con detenimiento y no dudó en mandarlos a la papelera de reciclaje para empezar de cero. La clave no era que fueran más grandes, sino más pequeños. Así que, ni corto ni perezoso, Guillon planeó que los secuaces de Gru fueran humanos bajitos que trabajaran con él. "Eran humanos, pero ya llevaban sus trajes azules. Eran muy pequeños, como elfos trabajando para Santa Claus", comentó.

El nacimiento de los Minion robóticos

Pero claro, no puedes coger a humanos y pegarles contra paredes, tirarles de un octavo piso y esperar que toda la audiencia reaccione partiéndose de risa. Por eso, los Minions llegaron a su siguiente transformación: serían... ¡Robots! Unos extraños (y muy divertidos) diseños que venían de un proyecto anterior, en forma de reciclaje artístico. Los robots, por cierto, tenían un solo ojo, un rasgo que venía a señalar una disminución de su ingenio.

Este diseño no causaría traumas en los niños cuando les golpearan, pero tampoco podríamos tener empatía por ellos, según Guillon (algo que viendo 'Wall-E' es discutible, pero bueno). Los productores sugirieron entonces el punto clave: ¿Y si para eliminar la frialdad del metal pero mantener la posibilidad de ser golpeados todo el rato se creaba un híbrido entre robot y materia orgánica? Se dibujaron varias posibilidades con diferentes colores (rojo, azul, amarillo) y el lado robótico se fue dejando de lado.

Por muchos colores que probaran, había uno que destacaba sobre los demás: el amarillo. Solo faltaba decidir el origen de esas criaturas, que ahora conocemos de sobra gracias a 'Los Minions', pero en el momento no estaba tan claro. Hubo quien propuso que fueran creados a partir de yemas de huevos o de una pistola crea-Minions inventada por Gru. Finalmente se dejó su origen en el misterio. Una década después. las caras de los personajes han estado en absolutamente todo el merchandising que os podáis imaginar... ¡Y 'Gru, mi villano favorito 4' se estrenará en 2024! ¿Tendrá final su popularidad?

Y sí, yo también echo en falta esa parodia de 'Star wars' con los Minions stormtroopers que nunca veremos.