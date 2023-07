Cazando gangas: los mejores chollos en películas Blu-ray, juguetes y libros de arte previos a las ofertas de Primavera de Amazon

Se acercan los Prime Day, ese momento en el que tu cartera empieza a llorar y recordarte que solo estamos a mediados de mes y que quizá no necesites esa Airfryer tanto como creías. Pero, ¿cómo te vas a resistir con estos ofertones? Para calmar el ánimo consumista y llenar tu casa de cosas buenas, bonitas y baratas, ¡venid, venid, cazadores de gangas, que abrimos las puertas del gasto una vez más!

Más cine por favor

Empezamos con una película mítica, una de las mejores comedias de la historia: 'El jovencito Frankenstein', de Mel Brooks, que viene en una edición en Blu-Ray cargada de extras (incluyendo escenas eliminadas y comentario del propio director) y la mejor calidad de imagen y sonido por solo 10 euros contantes y sonantes. Si no repites sus frases en bucle, no puedes ser mi amigo.

Y si hay una frase que nos deberíamos grabar a fuego, sobre todo en estos días, esa es "Prefiero ser un cerdo que un fascista". Es de 'Porco Rosso', la obra maestra de Hayao Miyazaki, que anda estos días culminando su última (en todos los sentidos) película. De momento, podemos tener esta edición coleccionista por 30,75 euros en Blu-Ray. Claro, tiene una funda premium perfecta, con postales repletas del arte del Studio Ghibli. Una obra maestra del cine (y de la decoración).

Y si lo que quieres es simplemente olvidarte de todo y dejarte llevar por el mejor en lo que hace, te presentamos a Tom Cruise en 'Misión imposible: nación secreta', la quinta parte de las desventuras de Ethan Hunt por el mundo que viene a un precio imbatible en Blu-Ray: 1,26 euros en una edición de Reino Unido con subtítulos en español. A este precio no miraría ni los extras, la verdad.

Mission: Impossible - Rogue Nation [Reino Unido] [Blu-ray] 9,63 € 1,26 € -87% Amazon whatsapp facebook twitter Tom Cruise haciendo las cosas que hace Tom Cruise

El cine es un juego

No podemos estar viendo películas todo el día: a veces también hay que, simplemente, sentarse a la fresca con un buen juego (o, en su defecto, con un juguete) y ganar a tus contrincantes. ¿Apetece en verano algo más que una partida al clásico 'UNO'? Eso sí, en su edición 'The mandalorian'. Como el de toda la vida, pero con Grogu, Mando y el resto de personajes por solo 9'99 euros. Cientos de horas a un precio absurdo.

Mattel Games UNO Mandalorian Juego de cartas, juego de mesa para niños +7 años ( 11,99 € 9,99 € -17% Amazon whatsapp facebook twitter El juego de cartas mítico

Pero si lo que quieres es ir más allá de los juegos clásicos, tienes 'Marvel Villainous', un clásico moderno de las pachangas en el que jugamos como Thanos, Hela, Ultrón, Killmonger y el Supervisor tratando de alcanzar nuestros propósitos oscuros por solo 34'60 euros. Lo mejor de todo es que si os gusta tenéis un montón de maneras de expandirlo con villanos Disney de todo pelaje. ¡Hala, venga, a hacer maldades!

Y si hay un juguete por excelencia, ese es LEGO, más conocido como "Me acabo de clavar algo en el pie, cómo duele, qué es". En El Corte Inglés hay un 2x1 en el que puedes encontrar muchísimo material de 'Star Wars', desde Dagobah hasta el casco de entrenamiento de Luke Skywalker. Que la Fuerza (y unir ladrillos) te acompañe.

Y mucho más

¿A quién no le va a gustar una figura de 'The Witcher' aprovechando el estreno de su tercera temporada? Y más si, basándose en el videojuego (y después en la serie) está espatarrado en una cuba de agua, con su patito de agua cubriéndole las partes pudendas. Puro detalle por 70,45 euros, que no es tanto si tenemos en cuenta que se trata de tener al mismo Geralt de Rivia desnudo en tu casa.

Puestos a tener belleza, poca mayor que la que vas a encontrar en el libro de arte de 'Coco', repleto de bocetos, imágenes inéditas, versiones de personajes y una visión única del cine al estilo Pixar. Por solo 37,15 euros te puedes acercar todo el tiempo que quieras al proceso de creación de una obra maestra. Mirado así no es tanto, ¿verdad?

A unos días de encontrar muchas más ofertas en el Prime Day, es el momento de lanzarte a comprar aprovechando estos descuentos. ¿Quién quiere comer algo aparte de macarrones si a cambio puede tener una figurita de 'The Witcher'?

