El chollo de Navidad en barras de sonido lo tiene Amazon: este modelo de Panasonic se queda a mitad de precio y, si aprovechas la oferta, puedes tenerla antes de Nochebuena

Las compras de última hora por Navidad ocurren todos los años, por mucho que intentemos evitarlo. Por ello, y si estás buscando una buena barra de sonido para regalar o para tenerla en casa, Amazon deja baratísimo el modelo Panasonic SC-HTB490, ya que se queda a mitad de precio y puedes tenerla en casa por 173,99 euros en lugar de 349 euros.

No es ninguna novedad, pero siempre es interesante que las barras de sonido incluyan un subwoofer inalámbrico y así adaptar el sonido como más nos guste. Este modelo no es diferente, y este subwoofer le permite alcanzar los 320 W de potencia en los altavoces, una cifra muy alta, y que prácticamente no se suele aprovechar, que evita cualquier distorsión gracias a sus 2.1 canales.

Comprar barra de sonido Panasonic SC-HTB490 al mejor precio

Para tener una mejor calidad de sonido, esta barra incluye DTS Digital Surround, mejorando el audio en cada tipo de contenido y garantizando una experiencia envolvente. El subwoofer tiene un total de 5 niveles de sonido, además de unos cuantos modos como el de cine, deportes y música.

La conectividad en este tipo de dispositivos es algo esencial, y este modelo lo cumple a la perfección. En primer lugar, se pueden conectar hasta un máximo de 8 dispositivos con su multisincronización. También viene con Bluetooth 4.2, HDMI ARC, un puerto USB 2.0 que permite reproducir contenido en formato MP3. Además, viene con un indicador LED para conocer en todo momento si la barra de sonido está encendida o apagada.

Imagen: Amazon

