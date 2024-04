'Club Zero', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de Jessica Hausner que reflexiona sobre las dietas milagro

No son pocas las películas que lograron sorprender tras su visionado en el pasado Festival de Cannes 2023. Otras, además, generaron ciertas polémicas por la inclusión de determinadas escenas, como es el caso de 'Club Zero', una película dirigida por Jessica Hausner que pone sobre la mesa una reflexión sobre las dietas milagro.

Tras su paso por el festival, finalmente la película llegó a las salas de cine el pasado 22 de marzo logrando generalmente buenas críticas tanto por el mensaje que transmite y quiere transmitir la película como por la puesta en escena. Ahora, las miradas se han volcado en su próximo estreno en las plataformas de streaming.

Cuándo y dónde podremos ver 'Club Zero' en las plataformas de streaming

Por el momento, se desconoce una fecha oficial para la llegada de 'Club Zero' a las plataformas de streaming, pero sabiendo que se estrenó el pasado mes de marzo y teniendo en cuenta que este tipo de películas suele tardar entre 45 días y tres meses desde su estreno en los cines hasta su llegada a las plataformas de streaming, es probable que finalmente podamos verla desde la comodidad de casa entre junio y julio.

Queda también por saber a qué plataforma llegará finalmente 'Club Zero', así como si estará disponible únicamente mediante suscripción o si también se podrá ver mediante el formato de alquiler y compra. Puede que, tal y como lo hizo 'Triangle of Sadness' ('El triángulo de la tristeza'), película también de Coproduction Office, acabe llegando a Movistar+. Pero, de momento, no hay nada oficial, por lo que estaremos pendientes sobre cualquier detalle al respecto y actualizaremos el artículo.

'Club Zero' es una llamativa película que pone sobre la mesa una reflexión acerca de las dietas milagro, y lo hace desarrollando una historia en la que la señorita Novak (Mia Wasikowska) se incorpora como maestra de un colegio de élite para dar clases de nutrición a los estudiantes mediante enseñanzas perjudiciales, cuyas bases se sujetan en la afirmación de que lo más sano es comer menos.

Tal y como recoge Jorge Loser en la crítica de Espinof, los medios que utiliza 'Club Zero' son drásticos, pero ponen sobre la mesa una reflexión que se implementa con un humor taciturno y estética cuqui en colores pastel; no creando una sensación alegre, sino de una falsa mascarada.

Imagen | Coproduction Office

