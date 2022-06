Disfruta de la cuarta temporada de Stranger Things con una súper calidad de imagen: chollo en esta smart TV Samsung 4K

En muchas ocasiones no conseguimos decidirnos a la hora de comprar una Smart TV, ya que cuentan con diversas especificaciones, pulgadas y diseños, algo que es importante para combinar con el resto de decoración de nuestros hogares. Si lo que estás buscando es un televisor grande, con un diseño bonito y que tenga una gran calidad de imagen, puede interesarte esta oferta que encontramos en PcComponentes en la Smart TV Samsung The Frame de 65 pulgadas que tiene un precio de 899,01 euros, dejándola a casi su mínimo histórico.

Samsung QE65LS03A - The Frame de 65 pulgadas con resolución QLED UltraHD 4K PVP en PcComponentes 899,01€ PVP en El Corte Inglés 1.149,00€

Comprar Smart TV al mejor precio

Disfrutar de películas y series desde la comodidad del hogar es una gran experiencia, sobre todo si contamos con dispositivos que cumplan perfectamente para no perdernos ni un solo detalle en esas escenas en las que todo ocurre muy rápido, o con diálogos algo bajos y que muchas veces pueden pasar desapercibidos. Si te has cansado de que esto te ocurra, esta Smart TV podría interesarte, además tiene un descuento de 546,87 euros. Incluso puedes financiarla de tres a 40 meses en el caso de que no quieras realizar un único pago.

Es evidente que lo primero que destaca en esta Smart TV es su elegante diseño, pero no podemos dejar a un lado que tiene un procesador QLED 4K con Inteligencia Artificial, algo que ya hemos visto en otros televisores de la marca y que permite transformar y mejorar la imagen que vemos en pantalla, por lo que podremos reproducir cualquier contenido en 4K independientemente de la resolución original, una característica ideal si queréis volver a disfrutar de clásicos del cine en DVD.

Además de la resolución en 4K, también cuenta con HDR10+ y la tecnología Adaptive Picture, algo que no hemos visto en demasiadas ocasiones pero que se complementa perfectamente con la iluminación que tengamos en nuestra casa, ya que, mediante cuatro ajustes, el televisor es capaz de analizar el entorno de la habitación para configurar automáticamente el brillo de la pantalla, un aspecto que nos hace más cómoda la experiencia al no tener que hacerlo manualmente y que viene especialmente bien para habitaciones con demasiada iluminación.

En cuanto a conexiones estaremos muy bien servidos, ya que tiene todo lo que podremos necesitar, comenzando por cuatro puertos HDMI, dos puertos USB 2.0, salida óptica y un puerto LAN, entre otros. Además, también cuenta con Wi-Fi, con el que podremos tener una mayor comodidad sin cables, e incluso podemos utilizar el control por voz que nos permitirá poder controlar las funciones con tan solo pronunciar unas palabras.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.