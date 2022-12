Esta Smart TV OLED de Sony está mucho más barata que en el outlet de reacondicionados de El Corte Inglés

El Corte Inglés tiene un amplio catálogo de televisores en su outlet de reacondicionados y algunos son un auténtico chollazo que podemos llevarnos para tener un buen modelo a precio ajustado. Después del Black Friday, seguimos encontrando ofertas interesantes, y la Smart TV Sony XR-55A90J tiene un buen descuento que lo deja incluso más barato que si lo compras de exposición en el outlet de reacondicionados de El Corte Inglés, ya que este último tiene un precio de 1.819 euros y, sin embargo, nuevo lo tienes en MediaMarkt por 1.699 euros en lugar del recomendado de 2.599 euros, por lo que se queda por 890 euros menos.

No es uno de los televisores más baratos, pero teniendo en cuenta que se trata de la marca Sony, calidad no le falta. Lo más llamativo, al menos a simple vista, es que es un televisor todo pantalla, de tal forma que no tiene marcos, es plano y viene con una doble peana en cada extremo del televisor, aunque está pensado para colocarlo en la pared. En cuanto a detalles técnicos, incluye un panel OLED que viene montado sobre una angular de pantalla de 55 pulgadas con resolución 4K, por lo que puedes disfrutar de cada película o serie con una espectacular calidad de imagen.

Comprar Smart TV Sony XR-55A90J al mejor precio

Como en todos los televisores, incluye un buen surtido de tecnologías y especificaciones para mejorar este apartado, destacando, en primer lugar, su actualización de pantalla de 120 Hz y sus puertos HDMI 2.1; algo a tener en cuenta si os gustan los videojuegos para así aprovechar al máximo las consolas de última generación. También es compatible con los formatos de imagen HDR10, HLG y Dolby Vision, además de contar con el clásico XR Triluminos Pro de Sony e incluir un buen surtido de modos de imagen, entre los que se encuentran algunos dedicados al cine y las series.

Por su parte, el apartado de sonido también sobresale en gran medida, destacando su potencia de 60W que se distribuyen entre sus cuatro altavoces. Como no podía ser de otra forma, incluye la compatibilidad de Dolby Atmos con el que puedes escuchar un sonido claro, nítido y envolvente en cualquier tipo de contenido, ya sea en películas, series, videojuegos o música.

Para finalizar, la conectividad también es muy completa, ya que además de los puertos HDMI 2.1, incluye Wi-Fi, Bluetooth y Android TV como sistema operativo para que puedas descargar cualquier aplicación de su catálogo en sus 16 GB de almacenamiento.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.