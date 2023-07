Este casco LEGO de The Mandalorian está rozando su precio mínimo histórico: un chollo para fans de Star Wars con más de 500 piezas y soporte de exhibición

La marca LEGO tiene en su catálogo una enorme cantidad de construcciones con diferentes tamaños, diseños y sobre muchísimas franquicias y sagas. Pero sin duda, los cascos son de las construcciones más bonitas, y el de 'The Mandalorian' lo tenemos muy rebajado en Amazon (más barato que en el Día de Star Wars): 47,84 euros.

Comprar LEGO 75328 de 'The Mandalorian' al mejor precio

El casco de Pedro Pascal en 'The Mandalorian' suele rondar por un precio recomendado de 69,99 euros. Afortunadamente, suele bajar de precio en alguna que otra oferta, y ahora la tenemos a su precio más bajo desde hace bastantes meses. Con un descuento del 32% (22,15 euros al cambio), se queda por 47,84 euros.

Por supuesto, lo mejor del LEGO 75328 es su bonito diseño adaptando el casco del mismísimo Din Djarin, el protagonista de 'The Mandalorian' interpretado por Pedro Pascal ('The Last of Us'). Cuenta con piezas curvadas para poder tener el mejor diseño posible del personaje, y además incluye una placa identificativa con el nombre de la serie y un soporte de exhibición para poder colocarlo en cualquier parte de la casa.

Además de presentar un diseño muy bonito y cuidado, sus 584 piezas para construir el casco y sus dimensiones de 18 centímetros de alto son perfectas para añadir el casco a la colección de 'Star Wars' que tengamos por casa.

