El mejor proyector 4K: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Mientras que el estándar actual de la resolución de imagen en smart TVs es el 4K, en los proyectores la cosa cambia. Por lo general, casi todos los proyectores por debajo de los 1.000 euros ofrecen una resolución Full HD, ya que el 4K se reserva para los modelos de gama alta; es decir, para los proyectores de gran presupuesto.

Montar un cine en casa no suele ser especialmente barato, sobre todo si buscamos la mejor experiencia. Pero si has pensado en dar el salto a los proyectores 4K y no sabes qué hay que tener en cuenta, en este artículo vamos a desgranar los aspectos más importantes a los que debemos prestar atención. Además, hemos realizado una selección de algunos de los mejores proyectores que podemos encontrar actualmente en las tiendas.

Nuestra selección de proyectores 4K, de un vistazo

LG CineBeam HU710PB, con sistema operativo webOS 6.0 y corrección automática de la imagen.

Optoma UHD443X, con doble entrada HDMI y con una imagen que se puede adaptar desde las 33 hasta las 300 pulgadas.

Hisense PX1-PRO, con altavoces con potencia de 30W (compatibles con Dolby Atmos) y con HDMI 2.1.

Epson EH-TW7100, con nivel de brillo de 3.000 lúmenes ISO y con una imagen que se puede adaptar desde las 40 hasta las 500 pulgadas.

Hisense 120L5HA, con sistema operativo VIDAA U6, con altavoces con potencia de 40W, viene con Modo Filmmaker y es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Proyectores 4K: qué debemos tener en cuenta

Relación entre calidad precio

Es evidente que los proyectores 4K son caros, especialmente aquellos que incluyen diversas tecnologías que solemos ver, sobre todo, en televisores. Además, este no es el único aspecto que dota a la imagen de una gran calidad, ya que otros factores, como el HDR o los modos de configuración de la imagen, juegan un aspecto importantísimo de cara a la experiencia que podemos tener con el proyector.

Es por ello que en estos casos podemos hacer una selección de las características que, para nosotros, son (casi) imprescindibles. De esta forma, podemos encontrar un modelo que se ajuste a lo que estamos buscando sin necesidad de gastar demasiado dinero.

Luminosidad

De nada sirve tener un buen proyector 4K si la iluminación, medida generalmente en lúmenes ANSI, aunque también podemos encontrar lúmenes LED o lúmenes ISO, es muy baja. Ya que vamos a comprar un buen proyector, al menos que podamos reproducir imágenes de buena calidad independientemente de la hora del día, sin estar obligados a bajar las persianas y apagar las luces.

En este aspecto, lo recomendable es que el proyector al menos ofrezca una luminosidad de 1.500 lúmenes ANSI. Esta cifra ya comienza a ser ideal para ver contenido en casa en cualquier hora del día. Si tiene más lúmenes ANSI, ya podríamos hablar de ver contenido en exteriores; aunque, como siempre, lo más recomendado para tener la mejor experiencia es ver contenido en interiores.

Tecnologías

Mientras que los proyectores de gama de entrada y de gama media suelen contar con un apartado de conectividad suficiente para conectar dispositivos externos y tener una experiencia cercano a lo que tendríamos con un televisor, gran parte de los proyectores de gama alta cuentan con tecnologías y sistemas operativos muy completos para evitar la necesidad de conectar otros dispositivos para tener una experiencia completa.

Algunas tecnologías que pueden interesarnos son el HDR para la calidad de imagen y las tecnologías Dolby para el sonido. Pero hay más: los modos de configuración de audio, el zoom, la corrección trapezoidal, la potencia de los altavoces (si están integrados) o si el sistema operativo permite o no instalar muchas o pocas aplicaciones.

Nuestra selección de proyectores 4K

LG CineBeam HU710PB

Si lo que buscamos es un precio muy ajustado, una de las mejores opciones en proyectores 4K es el modelo LG CineBeam HU710PB (999 euros). Se trata de un proyector que cuenta con sistema operativo webOS 6.0; no es el de los televisores, pero cuenta con funciones similares para tener la mejor experiencia.

Este proyector permite adaptar la imagen desde las 50 hasta las 120 pulgadas e integra altavoces con potencia de 3W compatibles con Dolby Surround Audio y DTS-HD. Dispone de un puerto HDMI, otro USB-C y conectividad por Bluetooth y WiFi. Además de la resolución 4K, es compatible con los formatos HDR10 y HLG y cuenta con corrección automática de la imagen.

LG CineBean Qube HU710PB Hoy en El Corte Inglés — 999,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Optoma UHD443X

Otra opción interesante, con un precio algo más alto, es el modelo Optoma UHD443X (1.499 euros). Se trata de un proyector muy completo cuya imagen se puede adaptar desde las 33 hasta las 300 pulgadas. Además de la resolución 4K, este modelo cuenta con una luminosidad de 4.000 lúmenes LED.

Dispone de corrección keystone horizontal y vertical de +/-40º, es compatible con los formatos HDR10 y HLG y se pueden configurar modos de imagen totalmente personalizables para el día y la noche. Además, cuenta con doble entrada HDMI y es compatible con dongle como el Fire TV Stick.

Hisense PX1-PRO

Subiendo un poco el precio, uno de los proyectores que más destacan es el Hisense PX1-PRO (1.799 euros), un proyector muy completo que cuenta con sistema operativo Android. Además de ello, uno de los aspectos más interesantes es que, en esta ocasión, nos encontramos ante un par de altavoces que ofrecen una potencia de 15W cada uno y son compatibles con Dolby Atmos.

La imagen se puede adaptar desde las 90 hasta las 130 pulgadas, viene equipado con un par de puertos HDMI 2.1 (ideal para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series), permite instalar una buena variedad de aplicaciones y viene con su propio mando a distancia para ofrecer una buena comodidad a la hora de utilizarlo.

Epson EH-TW7100

Epson es una marca que tiene un buen número de proyectores, generalmente con muy buenas características. Pero uno de los modelos que más destacan es el Epson EH-TW7100 (1.899 euros), un proyector de diseño compacto (y tradicional) que además de ofrecer una resolución 4K, su nivel de brillo es de 3.000 lúmenes ISO, por lo que se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Cuenta con corrección Keystone vertical y horizontal, su imagen se puede adaptar desde las 40 hasta las 500 pulgadas, es compatible con HDR10 y HLG y viene con diferentes modos de configuración del color de la imagen. Por otro lado, se pueden conectar otros dispositivos externos mediante USB, HDMI, Jack de 3.5 mm o Bluetooth.

Hisense 120L5HA

Por último, un proyector con un precio notablemente superior, pero con unas características muy completas para tener una experiencia muy completa, es el Hisense 120L5HA (3.499 euros). Este modelo viene con sistema operativo VIDAA U6 (el propio de Hisense) y con un par de altavoces que ofrecen una potencia de audio de 20W cada uno y son compatibles con Dolby Atmos.

Además de ello, el proyector es compatible tanto con HDR10+ como con Dolby Vision, viene con el Modo Filmmaker para ver películas y series, su imagen es de 120 pulgadas y viene equipado con un par de puertos HDMI 2.1, otro más HDMI 2.0, un par de puertos USB, Bluetooth y WiFi.

