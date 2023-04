Qué es el HDR, cuáles son sus estándares y por qué es una de las tecnologías más importantes para montar un cine en casa

Aunque muchas veces pensemos que el tamaño de la pantalla o el tipo de panel sean las características más importantes de los televisores, en realidad las tecnologías cobran una importancia casi aún mayor. Ya hemos hablado sobre qué son las tecnologías Dolby y qué puede ofrecer el Ambilight de Philips, por lo que hoy vamos a comentar por qué la tecnología HDR y sus variantes son muy importantes para montar un cine en casa.

La tecnología HDR llegó a nuestros televisores hace la friolera de ocho años. En el 2015, los principales fabricantes comenzaron a realizar campañas de marketing para dar a conocer sus beneficios, y lo cierto es que es una de las tecnologías más importantes actualmente. HDR (High Dynamic Range) es una tecnología destinada, sobre todo, a mejorar y aumentar la cantidad de luz que puede proyectar una imagen.

Debemos enfatizar que el brillo que puede proyectar un televisor es importante, pero también lo es la escala de niveles de luminosidad con variaciones de intensidad es capaz de reproducir. Esto, de forma simplificada, es importante cuando el número de niveles sea alto, ya que significa que es capaz de recuperar una mayor cantidad de información.

Aquí entran otros aspectos de los televisores, como lo es el tipo de panel que tenga el televisor. Por lo general, los paneles OLED ofrecen una menor cantidad de luminosidad que los paneles LCD, pero si se le añade la tecnología HDR puede aprovecharla de mejor forma por su capacidad para encender y apagar los LEDs de forma automática.

Actualmente podemos encontrar dos estándares diferentes según el tipo de panel. Mientras que los paneles LCD son compatibles con HDR si alcanzan un mínimo de 1.000 nits, los paneles OLED reducen esa cifra para ofrecer una compatibilidad si superan los 540 nits.

De igual forma, la profundidad de color es importante a la hora de alcanzar esta compatibilidad, ya que los fabricantes de televisores intentan generar una mayor fidelidad de color. Para este caso, para hablar de compatibilidad con HDR, es necesario que los paneles consigan alcanzar un mínimo de 10 bits.

Quizás uno pueda pensar que en la práctica la diferencia no debe ser tan notoria, pero lo cierto es que actualmente nos hemos acostumbrado a que los televisores —e incluso monitores— incluyan la compatibilidad con HDR. La UHD Alliance da una buena muestra de ello en su página web, permitiendo que podamos observar una imagen con un filtro que permite poder ver ambas caras de la moneda: una imagen con y sin HDR.

Así pues, el HDR se trata de una tecnología cuyo objetivo es aumentar y mejorar el contraste de la imagen de los televisores y otros dispositivos. Si un televisor cuenta con dicha tecnología, será capaz de ofrecer una imagen más realista. Actualmente pocos son los televisores que no cuentan con HDR, ya que lleva mucho tiempo en el mercado e incluso ha evolucionado para dar fruto a HDR10, HDR10+ y HDR10+ Adaptive, entre otros muchos que comentaremos.

Pero "no todo es positivo". Como curiosidad, ¿Recordáis los episodios de 'Juego de Tronos' y 'La Casa del Dragón' que se veían muy oscuros? Esto es por el HDR y la fidelidad de imagen que pretendía el ex-showrunner Miguel Sapochnik. Nuestros compañeros de Xataka Smart Home pudieron comprobar las diferencias de los episodios al al tener habilitado el HDR o no. Eso sí, utilizando dongle para poder deshabilitar el HDR.

HDR10

La tecnología HDR fue un gran añadido para la segunda mitad de la pasada década, convirtiéndose poco a poco en un estándar en televisores. Actualmente, el HDR10 es el formato HDR más extendido por ser menos exigible en cuanto a requisitos y por su componente abierto, lo que significa que cualquier fabricante puede hacer uso de la tecnología sin ningún tipo de coste. Para conseguir una compatibilidad con HDR10, los paneles han de alcanzar un mínimo de 1.000 nits en picos de luminosidad y una profundidad de color de 10 bits.

Un buen ejemplo de televisor que incluye HDR10 es la Smart TV Xiaomi F2, un modelo que integra el sistema operativo de Amazon: Fire TV. Es de los modelos más populares de la marca que, además, cuenta con la tecnología HLG, de la que hablaremos un poco más adelante.

HDR10+

Muchos podemos pensar que el añadir un "+" al HDR10 significa que viene con novedades para mejorar el HDR10 convencional, pero lo cierto es que sólo es una evolución que incluye mejoras. Impulsado conjuntamente por Amazon y Samsung, el HDR10 cuenta con una medición de metadatos estáticos, mientras que el HDR10+ utiliza una medición de metadatos dinámicos.



¿Esto qué significa? No hay nada como llevar un concepto a la práctica. Con el HDR10, una película o serie analiza la información sobre los niveles de luminosidad al comienzo, y en cambio el HDR10+ lo hace escena por escena. ¿Os suena lo de "una imagen cercana a lo que pretendía el director en un principio"? El HDR10+ consigue mejorar la luminosidad de los contenidos mediante estos metadatos dinámicos, que por cierto también vemos en Dolby Vision.

El HDR10+ hace uso de esta medición de metadatos dinámica para calibrar las películas o series que cuentan con diferentes niveles de luminosidad, y lo hace mediante una mejora consistente en el proceso de la reproducción de color. Hoy en día, el HDR10+ es una tecnología que se suele utilizar más que Dolby Vision por su componente abierto. Vamos, porque a los fabricantes les sale gratis.

La tecnología HDR10+ podemos encontrarla en una buena cantidad de televisores Samsung.

Dolby Vision

Ya hemos asentado un poco las bases de lo que puede ofrecer Dolby Vision y que se asemeja en cierta medida a la tecnología HDR10+. No solemos ver la tecnología Dolby en demasiados televisores —incluso en los más caros—. En principio, los requisitos para poder tener esta compatibilidad es que los paneles alcancen una luminosidad mínima de 10.000 nits y un mínimo de 12 bits. Y decimos "en principio" porque no todos los paneles consiguen llegar a estos niveles.

El marketing ha posicionado a la tecnología Dolby Vision como la más pionera y la que mejor calidad de imagen ofrece, pero no es tan diferente a HDR10+ u otras variantes de HDR. Que sea una tecnología cerrada es algo que tampoco suele gustar demasiado a las marcas, por lo que no siempre la vemos en los televisores de gama alta.

Por su parte, también podemos encontrar una versión alternativa de Dolby Vision, y es la denominada Dolby Vision IQ. La diferencia es que esta última permite adaptar el contenido de alto rango dinámico dependiendo de la luz ambiental de nuestro salón.

Mientras que los televisores con HDR10+ son más habituales en modelos de Samsung, aquellos que vienen con Dolby Vision son más comunes en otros tantos como es el caso de LG.

La versión Dolby que incluye este televisor es Dolby Vision IQ, y además viene con un panel OLED con el que aprovechar las ventajas de sus tecnologías. También cuenta con formatos HDR como es el caso de HLG, HDR10 Pro, que viene a ser lo mismo que HDR10 sólo que LG lo ha denominado de esta forma.

HDR10+ Adaptive

Cuando una tecnología sale al mercado, no tarda demasiado tiempo en salir la competencia. Ante la propuesta de Dolby Vision IQ, Samsung desarrolló HDR10+ Adaptive bajo la misma premisa que la propia de Dolby, configurando automáticamente la tecnología en base a la luz ambiental de nuestro salón o nuestra habitación.



Actualmente sólo podemos ver esta tecnología en aquellos modelos más caros de la marca, por lo que, en principio, no es utilizada demasiado. Además, se trata de una tecnología reciente, ya que el anuncio oficial se realizó en el año 2020.

Tal y como hemos mencionado, esta tecnología HDR10+ Adaptive la vemos en televisores caros. Un buen ejemplo, y volviendo a recurrir a la marca, es la Smart TV Samsung QN700B, un modelo con panel Neo QLED 8K que viene con la tecnología HDR. También incluye HLG y HDR 2000 —del que hablaremos un poco más adelante—.

HLG

La tecnología HLG es la más diferentes dentro del HDR, ya que no está destinada a cualquier tipo de contenido multimedia, sino a aquel contenido que podemos ver en las transmisiones de televisión. De igual forma, se trata de una tecnología abierta, lo que favorece que se incluya en un mayor número de televisores.

Hoy en día no tiene tanta relevancia en televisores antiguos, pero hubo una época en la que favorecía el no tener la "obligación" de cambiar de televisor. Mientras que el contenido HDR no se reproduce con esta tecnología en televisores incompatibles, el contenido HLG sí puede hacerlo en televisores incompatibles.

Otras tecnologías HDR

En materia de televisores, podemos encontrar de forma puntual otras variantes del HDR. No es común, pero existen y ofrecen características similares a las citadas anteriormente. Advance HDR es otra tecnología HDR que no es demasiado frecuente, pero ofrece aspectos interesantes como las emisiones de televisión y la conversión de contenido que carece de HDR.

Por su parte, también encontramos otras tecnologías HDR en los televisores de Samsung, denominadas como Q HDR 1000, Q HDR 1500 o Q HDR 2000, pero hay más. El número corresponde al número de nits de la luminosidad, y en la práctica se traduce más como una estrategia de marketing que como algo completamente diferencial de otras tecnologías HDR.

