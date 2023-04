Guía de Smart TVs para montar un cine en casa: tipos de paneles, características, diferencias y modelos recomendados

La tecnología evoluciona cada año, y si no estamos muy puestos en las novedades podemos quedarnos un poco atrás y no entender qué estamos comprando. Los televisores no son una excepción, y cada vez vemos más tipos de paneles que conviene estudiarlos para conocer de primera mano qué es lo que necesitamos.

En Espinof llevamos un tiempo hablando de televisores, sus paneles y las tecnologías que podemos encontrar hoy en día en las diferentes tiendas, por lo que nos hemos tomado un momento para explicar qué ofrece cada uno, sus diferencias y si nos conviene o no explorar otras opciones.

Para explicar las diferencias en estos tipos de paneles hay que aclarar —o al menos nombrar brevemente— que en líneas generales existen tres tipos de panel: LCD, LED y OLED. Estos tres tipos de paneles son los que más solemos ver en las distintas tiendas. Algunos de ellos, como los paneles LCD, han ido evolucionando hasta dar como resultado en paneles QLED de Samsung y QNED y NanoCell de LG.

Principales categorías de paneles en televisores

Paneles LCD (Liquid Crystal Display).

Estos paneles son los que solíamos ver en televisores más antiguos, siendo los más comunes hasta la llegada de los paneles LED. Dejaron de utilizarse por su alto consumo energético dada la necesidad de tener que recurrir a una fuente de iluminación externa, aunque actualmente se han aprovechado para poder formar otro tipo de paneles, como los QLED, QNED y NanoCell.

Se caracterizan por contar con un número de píxeles de color que se colocan frente a una fuente de luz, encargándose así de variar esa misma fuente de luz para formar diferentes colores.

Paneles LED (Light-Emitting Diode).

A diferencia de los paneles LCD, aquellos LED no utilizan una fuente de luz, sino un sistema de retroiluminación basado en LEDs. Esto garantiza que los paneles LED puedan tener una mayor eficiencia energética, lo que disminuye su consumo. De igual forma, debido a la fuente de luz de los paneles LCD, aquellos televisores que cuentan con panel LED suelen ser más delgados.

Paneles OLED (organic light-emitting diode).

Estos paneles los encontramos en televisores de gama alta, ya que además de contar con especificaciones más "premium" sus precios suelen ser bastante más elevados. La mayor característica que podemos encontrar es que las celdas se iluminan a sí mismas (algo diferenciador con los paneles LCD), y se apagan cuando el televisor ha de mostrar colores negros.

Aquí es donde nace el característico eslogan de "el negro más puro" o "el negro más profundo", dependiendo de la marca. Si hacemos una comparación con los paneles LED y LCD, que utilizan una retroiluminación, los paneles OLED cuentan con un diodo emisor de luz en cada uno de los píxeles, alcanzando así mejores características de color, brillo y contraste.

Ahora bien, Samsung cambió este esquema en 2017 al presentar sus nuevos modelos QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode). Dentro de la categoría de paneles entrarían en los LCD al necesitar de una fuente de iluminación externa para generar imágenes, aunque es evidente que son una clara evolución respecto a los clásicos paneles LCD.

Samsung es la única marca que cuenta con estos paneles, aunque de forma esporádica podemos verlos en otras marcas. De igual forma, la evolución de los paneles QLED ha originado el nacimiento de los paneles Neo QLED, que suelen ofrecer mejores prestaciones tanto en imagen como en sonido al encontrarlos en televisores más caros.

Por su parte, LG también se sumó a esta vertiente de los paneles LCD mediante la presentación de sus propios paneles NanoCell, considerados actualmente como aquellos que mejor calidad de imagen pueden ofrecer. Aunque esto, como en todo, depende nuestra percepción, las tecnologías y equilibrado del panel.

Televisores recomendados en función de su panel y precio

Xiaomi F2 (LED)

Xiaomi sigue ganándose a pulso la popularidad que en su día tuvo con la gran relación entre calidad y precio de sus productos. Aunque hoy en día no sé tanto, o al menos en cualquier circunstancia, sus televisores suelen ser económicos y de gran calidad. Bajo un modelo acompañado de la firma (o del sistema operativo más bien) de Amazon, el Xiaomi F2 es uno de los mejores televisores de la gama baja.

Hay diferentes tamaños para este televisor, siendo el de 55 pulgadas el que tiene mejor relación entre calidad y precio, ya que se queda en 499 euros. Cuenta con un panel LED y destaca, sobre todo, por su sistema operativo Fire TV. También lo hace por sus ángulos de visión de 178º horizontales y verticales, la compatibilidad con Dolby Audio, DTS-HD y DTS Virtual:X, y por sus 24W de potencia en los altavoces.

LG Televisor 50NANO766QA (NanoCell)

Los televisores con panel NanoCell suelen tener un precio similar entre ellos, pero el que más popularidad ha tenido es el modelo LG 50NANO766QA. Se trata de un televisor con un diseño ultrafino que ofrece una mayor precisión de colores. Al tratarse de un televisor con panel NanoCell, el precio se eleva hasta los 749 euros en su tamaño de 50 pulgadas. Nada mal para un televisor de 2022.

Viene con el procesador inteligente α5 Gen5 AI Processor 4K de LG y retroiluminación Direct LED. Entre sus tecnologías, incluye Modo Filmmaker, compatibilidad con HDR10 Pro, Dolby Digital, AI Sound Pro y unos tradicionales 20W de potencia entre sus dos altavoces. El sistema operativo es WebOS 22, que solemos ver en los televisores de la marca.

TCL 50C639 (QLED)

Hay marcas que prefieren centrarse en un determinado apartado y las hay que intentan ofrecer un equilibrio entre todos ellos. La Smart TV TCL 50C639 es un buen ejemplo de la segunda opción, ya que además de tener buenas especificaciones tanto en el apartado de imagen como en el de sonido, su precio es más económico de lo que cabría esperar: 549 euros. Y mucho ojo porque hablamos de un televisor con panel QLED.

Es quizás uno de los televisores con panel QLED más económicos que podemos encontrar actualmente, y sus 50 pulgadas son perfectas para aprovechar todo lo que viene integrado. Por un lado nos encontramos con Google TV como sistema operativo, y por otro con la compatibilidad de HDR10 y HDR10+ y Dolby Vision. También cuenta con altavoces firmados por Onkyo, una marca con gran experiencia en materia de sonido.

Samsung 55Q64B (QLED)

Los televisores QLED han bajado ligeramente de precio para dar paso a los "nuevos" modelos Neo QLED. La Smart TV Samsung 55Q64B es una de las más destacadas por su precio de 589 euros en su tamaño de 55 pulgadas. Viene con especificaciones muy interesantes, sobre todo, para garantizar una experiencia envolvente en cada película o serie.

Samsung TV QLED 4K 2022 55Q64B PVP en Amazon 589,00€

El diseño se aleja bastante de los modelos más actuales y premium de la marca, ya que cuenta con una doble peana en lugar de una central. Incluye la compatibilidad con HDR10+, Modo Director de Cine, 20W de potencia en sus altavoces y Dolby Digital Plus. Su sistema operativo es Tizen, pero lo más llamativo reside en que cuenta con Q-Symphony y Sonido Adaptive para una mayor inmersión sonora.

Samsung 55QN90B (Neo QLED)

Dando el salto a los televisores con panel Neo QLED, tenemos uno de los mejores modelos de Samsung que ofrece especificaciones muy buenas, sobre todo si comparamos con el anterior televisor QLED. El modelo 55QN90B se lanzó el año pasado y lo podemos encontrar a un precio bastante más elevado de 1.899 euros en su tamaño de 55 pulgadas.

Samsung Smart TV Neo QLED 4K 2022 55QN90B PVP en Amazon 1.899,00€

Las diferencias con respecto a otros televisores QLED es que este modelo cuenta con pantalla antirreflejos y Ultra Viewing Angle (mayores ángulos de visión), una mayor calidad de imagen y sonido. Incluye 60W de potencia en los altavoces con la compatibilidad de Dolby Atmos, cuenta con actualización en pantalla de 120 Hz, HDMI 2.1, ALLM y FreeSync Premium Pro para videojuegos y las características propias de la marca, así como sistema operativo Tizen.

LG OLED EVO OLED55C24LA (OLED)

La Smart TV LG OLED55C24LA EVO también se ha denominado como LG C2 y es una evolución del anterior modelo C1 que tiene como principal reclamo el procesador a9 de 5ª generación. Es un televisor OLED de 2022 muy popular cuyo precio ha descendido en los últimos meses, y ahora podemos encontrarlo por 1.259,99 euros.

Además de su panel OLED, destaca por ofrecer una tasa de refresco de 120 Hz, HDMI 2.1, y una inteligencia artificial que garantiza una mayor precisión de tonos y colores. El sistema operativo es webOS y viene con el Asistente de Google y Alexa integrados, además de Modo Filmmaker, Dolby Vision IQ, HDR10 Pro y Dolby Atmos con una potencia de 40W en sus altavoces.

Philips 55OLED807/12 (OLED)

Los televisores de Philips destacan, entre otras muchas cosas, por su particular Ambilight. Esto es una diferencia con respecto a otras marcas que pueden ser decisivas para una persona, dada la inmersión que garantiza la distribución de LEDs en la parte trasera del televisor. El modelo Philips 55OLED807/12 viene con panel OLED y su precio sube hasta los 1.799 euros en su tamaño de 55 pulgadas.

La tecnología Ambilight no es lo único que destaca en este televisor, ya que también vien con tasa de refresco de 120 Hz, cuatro puertos HDMI 2.1, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive y modo cineasta. En el apartado de audio nos encontramos con una clara mejora al alcanzar los 70W de potencia con Dolby Atmos. Además, su sistema operativo es Android TV, uno de los mejores y más populares por su amplio catálogo de aplicaciones.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | Xiaomi, LG, TCL, Samsung, Philips

En Espinof Selección | Qué es Alexa, cuáles son los Amazon Echo recomendados y qué pueden ofrecer para montar un cine en casa

En Espinof | Las 11 mejores series de 2023... hasta ahora