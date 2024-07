La mejor smart TV de 24 pulgadas: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

El estándar en el tamaño de los televisores es actualmente de unos 50-55 pulgadas, pero eso no significa que no nos decantemos por otros modelos de mayor o menor pulgada. Las smart TVs de pequeña pulgada son recomendables, sobre todo, para habitaciones y espacios pequeños (o segundas residencias), y hay una serie de indicaciones que conviene tener en cuenta.

En este artículo nos hemos querido centrar en una media: las 24 pulgadas. Vamos a desgranar los aspectos más importantes, las carencias de los televisores con este tamaño y qué ventajas o beneficios pueden tener. Además, también vamos a repasar algunos de los mejores modelos que podemos encontrar en las tiendas.

Smart TVs de 24 pulgadas: qué debemos saber

La resolución 4K cobra menos importancia

De forma similar a lo que ocurre con los monitores (aunque en este caso solemos sentarnos más cerca del monitor que de un televisor), las smart TVs de menos de 32 pulgadas suelen ofrecer, casi sin excepción, una resolución HD y no una Full HD o 4K. Cuanto menor es una pantalla menos notaremos las diferencias entre una resolución u otra.

Los televisores de 24 pulgadas, salvo excepción muy concreta por decisión de la marca, suelen ofrecer una resolución HD. Y esto es debido al tamaño del televisor y a la distancia en la que estaremos cuando veamos contenido. Las diferencias entre resoluciones HD y Full HD o 4K no se aprecian tanto como sí ocurriría con un modelo de, por ejemplo, 55 pulgadas.

La relación entre calidad precio

Debido a que los televisores de 24 pulgadas suelen contar con una resolución HD o Full HD y 4K significa que estaremos ante modelos de bajo coste, generalmente por debajo de los 200 euros. Y esto es algo que puede interesarnos de cara a querer comprar un televisor "secundario"; es decir, para un dormitorio, para la cocina o para una segunda residencia, pero no para el salón salvo que sea de pequeñas dimensiones o el mueble nos impida colocar una smart TV de mayor pulgada.

Y, ¿qué ocurre con las tecnologías? Los televisores que suelen rondar por este precio no suelen tener las mismas tecnologías que otros modelos de mayor pulgada y, por consiguiente, más caros. Hoy en día esto no supone un problema, ya que los dongle como el Fire TV Stick permiten tener algunas tecnologías y características interesantes en todo televisor que al menos cuente con un puerto HDMI.

Televisor o monitor

En este artículo nos hemos centrado en los televisores inteligentes, por lo que los monitores tradicionales no tienen cabida. No obstante, existen algunos monitores inteligentes que, con sus diferencias, pueden ser lo que buscamos. Es posible que nuestra idea sea la de no sólo ver contenido en un televisor, sino también conectar un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa.

En este aspecto hay ciertas cosas que debemos saber con respecto a los monitores inteligentes. Por lo general, aunque puede que vengan con las tecnologías y el sistema operativo de una smart TV, los monitores inteligentes no suelen tener los mismos marcos delgados que sí tienen los televisores.

Nuestra selección de smart TVs de 24 pulgadas

Samsung UE24N4305AEXXC

No es que podamos encontrar demasiados televisores de 24 pulgadas, pero como cabría esperar, Samsung, que cuenta con un gran catálogo de televisores, tiene un modelo bastante interesante. El Samsung UE24N4305AEXXC (139,67 euros) no sólo tiene un precio muy ajustado, sino que cuenta con algunas características interesantes.

Este televisor de Samsung incluye el modo cine que solemos encontrar en prácticamente todos los modelos de la marca. Integra altavoces con una potencia de 10W y son compatibles con Dolby Digital Plus, viene equipado con un par de puertos HDMI, entrada Ethernet y un puerto USB y su diseño es bastante delgado.

LG 24TQ510S-PZ

Entre los monitores inteligentes destaca el modelo LG 24TQ510S-PZ (159 euros), un monitor que tiene un precio muy ajustado para todo lo que ofrece. Es ideal para utilizar como monitor o como televisor, ya que dispone de algunas funciones y tecnologías que podemos aprovechar tanto jugando a videojuegos como viendo películas y series.

El LG 24TQ510S-PZ es un monitor inteligente que integra una pantalla de 24 pulgadas y que viene con sistema operativo webOS 22, uno de los más avanzados de la marca. Dispone de los asistentes de voz de Google y Alexa y sus altavoces con potencia de 10W son compatibles con Dolby Audio.

Thomson 24HA2S13C

En cambio, si lo que buscamos es un televisor de pequeña pulgada para ver contenido multimedia (sobre todo películas y series), el modelo Thomson 24HA2S13C (164,46 euros) cuenta con un elegante diseño sin marcos, es casi todo pantalla.

Este modelo también integra una pantalla de 24 pulgadas y ofrece una resolución HD. Su sistema operativo es Android TV, por lo que podemos tener acceso a un buen número de aplicaciones. Sus altavoces de 6W son compatibles con Dolby Digital, pero lo curioso es que este televisor ofrece una tasa de refresco de 100 Hz.

Thomson 24HA2S13C, HD, ARM CA55 Quad core, Adaptador 12 V, Android TV PVP en MediaMarkt — 164,46 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Sharp 24FH6EA

La marca Sharp también cuenta con algún que otro televisor entre su catálogo de dispositivos, y el modelo Sharp 24FH6EA (209,99 euros) destaca por contar con algunas funciones y tecnologías que no se suelen ver demasiado en modelos de este tamaño de pantalla, aunque su precio es superior al resto de televisores de este listado.

La Sharp 24FH6EA es una smart TV de pequeña pulgada (24") que también cuenta con un diseño muy delgado y sin marcos. Viene con el sistema operativo Android 11, con acceso a una gran cantidad de aplicaciones (como Netflix, Prime Video) e incluye el Asistente de Google para utilizar algunas funciones mediante comandos de voz.

Sharp 24FH6EA Hoy en Amazon — 209,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Panasonic TX-24MSW504

Subiendo un poco el precio, nos encontramos con otro modelo bastante interesante. El televisor Panasonic TX-24MSW504 tiene un precio de 247,11 euros, y más allá de sus tecnologías y especificaciones, lo más interesante es que integra un chip de procesamiento de imágenes que aporta colores reales a la pantalla.

Este modelo de Panasonic integra una pantalla LCD de 24 pulgadas con resolución HD y su sistema operativo es Android TV. También ofrece una tasa de refresco de 100 Hz, incluye un puerto USB para grabar contenido, dispone de control por voz mediante Google Assistant y sus altavoces ofrecen una potencia de 6W.

Panasonic TX-24MSW504, HD, HD Colour Engine, Android TV, Asistente de Google PVP en MediaMarkt — 247,11 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

