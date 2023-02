Si no te gustó 'Los anillos de poder' tal vez sí lo haga el Silmarillion: esta edición especial de El Señor de los Anillos es ideal para coleccionistas y se queda a precio mínimo histórico

'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder' no ha estado exento de polémicas y críticas, por lo que no a todos los seguidores de la obra de Tolkien le ha gustado que Amazon haya hecho algunos cambios importantes durante la primera temporada. Si no te ha gustado o simplemente quieres tenerlo de colección, el Silmarillion está de oferta en su edición especial, y lo hace al precio más bajo hasta la fecha: 89,37 euros.

Encontrar un buen precio para un libro como el Silmarillion es una muy difícil tarea. Se trata de uno de los libros más importantes de Tolkien y su precio suele mantenerse alrededor de los 120 euros, pero si quieres aprovechar su buen descuento, Amazon lo deja por 89,37 euros.

Comprar Silmarillion al mejor precio

Lo primero que debemos decir es que se trata de la versión inglesa, de tal forma que el texto viene en un completo inglés. Pese a ello, su edición limitada es una de las mayores bondades para el coleccionismo, ya que además de contar con un perfecto diseño viene en un buen acabado y con una caja personalizada para evitar su deterioro.

Como cabría esperar, al tratarse de una edición limitada viene en un formato de tapa dura. Y si os preguntáis por su contenido, poco podemos decir sin destriparlo, pero sí que podemos mencionar que cuenta con un total de 448 páginas con enormes detalles e ilustraciones del universo creado por el autor.

