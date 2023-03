Ofertas de primavera de Amazon: diez chollos imperdibles en Smart TVs, proyectores y más hoy 28 de marzo

Damos comienzo a un segundo día de las ofertas de primavera de Amazon con chollos muy interesantes en televisores, barras de sonido y proyectores. De nuevo, recordamos que estos descuentos estarán disponibles hasta el próximo día 29 de marzo a las 23:59 horas o hasta fin de existencias, y mucho ojo porque hoy hemos encontrado algunos televisores y barras de sonido muy interesantes si estás pensando en renovar el viejo equipo de casa.

Televisor Sony 55A75K OLED

No hay demasiados televisores OLED rebajados durante las ofertas de primavera de Amazon, pero mucho ojo porque podemos tener en casa un modelo todoterreno al precio mínimo histórico de la tienda. Este televisor de Sony alcanza las 55 pulgadas y un precio de 1.299 euros, una ganga teniendo en cuenta que su precio recomendado es de 2.149 euros.

Sony - TV OLED 55" BRAVIA XR 55A75K, 4K HDR 120, HDMI 2.1 óptimo para PS5, Smart TV (Google), Acoustic Surface Audio+, Dolby Vision y Atmos, Triluminos Pro Hoy en Amazon por 1.299,00€

Bajo un diseño muy tradicional por parte de la marca, este televisor no destaca demasiado a nivel visual (al menos por diferencias con otros modelos), pero sí que es destacable que nos encontramos con unos biseles muy bien aprovechados, un diseño ultrafino y una doble peana sencilla. A nivel interno, lo llamativo es su panel OLED de 55 pulgadas con resolución 4K, pero no podemos olvidarnos de su sistema operativo Google TV, la tasa de refresco de 120 Hz con HDMI 2.1, la compatibilidad con HDR10, HLG y Dolby Vision, los 40 W de potencia de altavoces con Dolby Atmos y, por supuesto, su ya tan clásica tecnología XR Triluminos PRO.

Televisor Philips 65PUS8517/12

Comenzamos el listado con un televisor que brilla, entre otras cosas, por su angular de pantalla de 65 pulgadas, y es que la Smart TV Philips 65PUS8517/12 ofrece todo lo necesario para poder tener una enorme experiencia en cada película o serie, y ahora su precio baja de los 1.199 euros habituales hasta los 749,99 euros, quedándose así a su precio mínimo histórico. Si quieres un televisor más pequeño, el mismo modelo de Philips lo podemos encontrar con 58 pulgadas a un precio de 624,99 euros frente al habitual de 899 euros.

Philips 65PUS8517/12 LED Android TV 4K UHD 65" con Ambilight en 3 Lados, Principales formatos HDR compatibles, P5 Picture Engine, Compatible con Google Assistance y Alexa, 2022 PVP en Amazon 749,99€ PVP en El Corte Inglés 1.199,00€

Bajo la gama The One, este televisor de Philips viene con el tan característico Ambilight de la marca en tres lados, una tecnología propietaria que ofrece una experiencia más inmersiva en cualquier tipo de contenido mediante unos LEDs traseros que proyectan el color en tiempo real de la imagen que se está reproduciendo en el televisor. Además de ello, viene con un panel LED, compatibilidad con el formato HDR10+ y con Dolby Vision y Dolby Atmos, modo cineasta, sistema operativo Android TV 11, 16 GB de almacenamiento, Asistente de Google integrado (funciona con Alexa), HDMI 2.1 y ofrece 20 W de potencia en los altavoces.

Televisor Samsung 65QN90B

Siguiendo con la línea de televisores de grandes dimensiones, damos un salto a los paneles QLED de la marca Samsung con su modelo 65QN90B, un televisor todoterreno de 2022 que da un mayor salto de precio, ya que su habitual alcanza los 2.599 euros y ahora podemos encontrarlo durante las ofertas de primavera de Amazon por 1.329,99 euros, una diferencia abismal que lo deja cerca de su precio mínimo histórico.

Nos encontramos ante un televisor de una buenas 65 pulgadas con panel QLED serie 9 y resolución 4K, aunque otro aspecto llamativo es que viene con tasa de actualización de 120 Hz y HDMI 2.1 (ideal para aprovechar las consolas de última generación). Además de su compatibilidad con HDR10+ Adaptive y HDR10+ Gaming, viene con HDLG y Modo Director de Cine y ángulos de visualización Ultra Viewing Angle. También incluye Dolby Atmos ofreciendo una potencia de 60 W en sus altavoces y su sistema operativo, ya un clásico, es Tizen, el propio de la marca.

Televisor Hisense 55A63H

Hisense es una marca que ofrece precios muy competitivos sin perder la calidad por el camino, y más allá de su amplio repertorio de productos, los televisores son una excelente opción de compra que nada tienen que envidiar a otros modelos de marcas como Samsung o Sony. La Smart TV Hisense 55A63H es uno de los modelos más vendidos de la marca (y con razón) que solemos encontrar por 549 euros, pero ahora se queda en 379 euros con la oferta de Amazon.

Este televisor lo podemos encontrar cerca de su precio mínimo, y es uno de los que más veces suele bajar de precio. Cuenta con un panel LCD-LED de tipo VA y, en este caso, su angular de pantalla alcanza las 55 pulgadas con resolución UHD 4K. También es compatible con HDR10 y, el más interesante, Dolby Vision, siendo también destacable que ofrece una potencia de 16 W en cada altavoz con DTS Virtual:X. Por su parte, el sistema operativo es el propio de la marca, VIDAA U5 con el que podemos descargar un buen catálogo de aplicaciones como Netflix, Prime Video o YouTube.

Televisor LG 50NANO766QA

No podíamos olvidarnos de LG y el televisor que últimamente ha estado variando bastante de precio, el modelo LG 50NANO766QA. Su precio habitual alcanza los 749 euros, pero ahora baja hasta los 469,99 euros, situándose así cerca de su precio mínimo histórico. En este caso reducimos el tamaño de pantalla hasta las 50 pulgadas y nos encontramos con un diseño similar a un monitor, aunque con evidencias de tratarse de un televisor, claro.

Cuenta con un panel NanoCell 4K DLED y, como ya he comentado, una angular de pantalla de 50 pulgadas con resolución 4K. Es compatible con los principales formatos de los televisores LG, como HDR10 Pro y HLG, y ofrece una potencia total de 20 W en sus altavoces con sonido Dolby Digital. Viene con Asistente de Google y Alexa (ambos integrados), Modo Filmmaker y sistema operativo WebOS 22, el clásico en los modelos más económicos de la marca.

Barra de sonido Sharp HT-SBW110

Nos encontramos ante uno de los mejores chollos de las ofertas de primavera de Amazon, y si has esperado hasta este momento para comprar una barra de sonido o no has encontrado una lo suficiente económica como para dar el paso a este tipo de dispositivos, ahora puedes tener en casa el modelo Sharp HT-SBW110 por 84,99 euros en lugar de 134,90 euros. ¿Qué la hace especial? Principalmente, que podemos tener en casa una barra de sonido con subwoofer inalámbrico por uno de los precios más ajustados de Amazon, teniendo en cuenta que es de una buena marca.

Sharp HT-SBW110 2.1 Slim - Barra de sonido cine en casa (Bluetooth, HDMI ARC/CEC, Potencia máxima total de salida: 180w, audio óptico digital, AUX, 80 cm) color negro PVP en Amazon 84,99€ PVP en PcComponentes 112,99€

Por su precio, pocas veces podemos encontrar una barra de sonido con este tipo de prestaciones, ya que además de contar con un subwoofer inalámbrico (que le permite alcanzar una mayor potencia) ofrece hasta 180 W de potencia a 2.1 canales que se distribuyen a lo largo de sus altavoces. Algo importante que debemos mencionar es que es compatible con cualquier televisor que cuente con un puerto HDMI o Bluetooth, viene con un panel LED para saber qué configuración de sonido tenemos seleccionada, diferentes modos para películas y música, y se puede instalar tanto en la pared como en cualquier lugar del salón o habitación.

Barra de sonido Sharp HT-SBW460

Podríamos considerar que esta barra de sonido es la hermana mayor del anterior modelo, y es que nos volvemos a encontrar especificaciones muy interesantes bajo un precio prácticamente irrisorio. Si estás buscando una barra de sonido y no te convence el anterior modelo, esta de Sharp se queda en 189,99 euros en lugar del precio recomendado de 384,90 euros, una gran diferencia que en la práctica no es tan sustancial, ya que es normal encontrarla por un precio de entre 200 y 270 euros.

SHARP HT-SBW460, 3.1 Dolby Atmos, Barra de sonido, sonido envolvente virtual 3D y subwoofer inalámbrico, Bluetooth, experiencia 4K, HDMI ARC/CEC, Potencia máxima total de salida: 440w, color negro PVP en Amazon 189,99€ PVP en PcComponentes 295,99€

En esta ocasión, Sharp se desvincula del clásico acabado en negro para ofrecer otro en gris semi-oscuro, que denota una mayor elegancia. Este modelo también viene con su propio subwoofer inalámbrico, lo que le permite poder alcanzar la friolera de 440 W a 3.1 canales para conseguir una experiencia envolvente. La mayor diferencia con el anterior modelo es que esta incluye Dolby Atmos, pero también ofrece una compatibilidad con contenido 4K y viene con otras características idénticas, como una pantalla LED, modos de sonido y conectividad centrada en su puerto HDMI ARC y Bluetooth 4.2.

Barra de sonido Bose TV Speaker

Para gustos, colores, o en este caso tamaños y tipos de barras de sonido. No todo el mundo tiene espacio suficiente para una barra de sonido con subwoofer inalámbrico, o simplemente prefiere contar con un dispositivo compacto. Para este tipo de situaciones, qué mejor que llevarte a casa una barra de sonido Bose TV Speaker, que solo con mencionar la marca sabemos que estamos ante una enorme calidad. Esta barra de sonido suele mantener su precio recomendado en 299,95 euros (aunque lo normal es encontrarla algo más barata), y durante las ofertas de primavera de Amazon se queda por solo 209,90 euros, cerca de su precio mínimo.

Lo más destacado de esta barra de sonido es su diseño compacto, sin subwoofer inalámbrico sino integrado. Es una barra de sonido sencilla, que mejora en gran medida la calidad de audio del televisor al ofrecer un mejor sonido bajo la firma Bose. Por la parte frontal cuenta con una rejilla metálica para ofrecer una mayor calidad en de audio y sin tecnologías destinadas a un contenido concreto, lo más diferencial es el renombre de la marca y su conectividad centrada en HDMI ARC, Bluetooth 4.2 y entrada óptica.

Barra de sonido Sony HT-X8500

Otra barra de sonido All-in-one que podemos encontrar en Amazon a muy buen precio es el modelo Sony HT-X8500, que en este caso eleva un poco el precio de la barra de sonido Bose hasta los 219 euros frente al precio habitual que suele rondar por los 299 euros. Eso sí, nos encontramos ante todo lo necesario tanto para mejorar la calidad de audio del televisor como para ofrecer una experiencia de sonido más pura, envolvente y adaptada a cada contenido.

Tal y como cabe esperar, al tratarse de una pieza unitaria, sin subwoofer inalámbrico, los woofers vienen integrados para poder ofrecer una potencia muy buena. Lo más interesante es que en la barra nos encontramos con una calidad de sonido Dolby Atmos y DTS:X, algo que permite poder alcanzar un sonido completamente envolvente, así como diferentes configuraciones de audio para adaptarlo al contenido que estemos reproduciendo. Cuenta con 2.1 canales y una conectividad centrada en su puerto HDMI (con compatibilidad de Dolby Vision y HDR) y Bluetooth 5.0, una versión de la conexión inalámbrica que escasea en estos dispositivos.

Proyector Epson CO-FH02

En esta ocasión, Amazon no ha lanzado ningún descuento exclusivo en proyectores durante las ofertas de primavera, pero sí que es un buen momento para señalar que desde hace unos días podemos encontrar un buen modelo a precio mínimo. No es otro que el proyector Epson CO-FH02, un modelo de la marca que tiene algunas características interesantes y diferenciales si atendemos al precio de otros proyectores similares. En este caso, podemos encontrar un precio de 467,49 euros en lugar del recomendado de 749,99 euros.

Epson CO-FH02 | Proyector Full HD, 3000 lúmenes, Android TV, Lámpara Larga Duración: 12000 Horas, Altavoz Integrado y Tecnología 3LCD Hoy en Amazon por 467,49€

Tal y como marca la tradición de los proyectores más recientes, este en concreto también cuenta con un formato compacto que permite poder trasladarlo a cualquier habitación de la casa sin ningún problema. A nivel técnico, viene con tecnología 3LCD (la habitual por su precio) y con una angular de pantalla variable de 26 a 391 pulgadas, una exageración que como siempre recomendamos es mejor no exceder de las 100 pulgadas. Alcanza una resolución Full HD, 3.000 lúmenes ANSI y lo más destacable es que viene con Android TV y Wi-Fi, algo que pocas veces vemos en proyectores incluso más caros.

¿Más ofertas?

Si tras leer nuestra selección de ofertas destacadas de las ofertas de primavera de Amazon no has encontrado lo que buscabas, quizás te interese echar un vistazo a las ofertas de:

Así como a nuestros compañeros de Compradicción : puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook , e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram .

Si te haces de Amazon Prime , dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, acceso prioritario a ofertas, servicios como Prime Video , Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta 24,95 euros al año y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Imagen | Philips, Samsung, Hisense, LG, Sharp, Bose, Epson

En Espinof Selección | Rebajas en Fire TV Stick, Echo Dot, Kindle y mucho más antes de las ofertas de primavera de Amazon, pero MediaMarkt contraataca con mejores descuentos

En Espinof | Las 11 mejores series de 2023... hasta ahora