Ofertas de primavera de Amazon: diez chollos imperdibles en Smart TVs, proyectores y más hoy 29 de marzo

Hoy es el último día de las ofertas de primavera de Amazon y terminará a las 23:59, lo que significa que es el el mejor momento para aprovechar y llevarte ese chollo que tanto tiempo llevas buscando o que simplemente has descubierto. Repasamos los mejores descuentos en televisores, barras de sonido y proyectores para que montes un cine en casa al mejor precio.

Televisor Samsung 65BU8000

Si estás buscando uno de los superventas de Samsung, el modelo 65BU8000 es una de las mejores elecciones en las ofertas de primavera de Amazon. Calidad y precio se dan la mano en esta Smart TV para ofrecer una relación brutal, ya que este televisor suele rondar por un precio de 919 euros pero ahora se encuentra por tan solo 629,99 euros.

Bajo un bonito diseño con un grosor delgado y biseles estrechos, este televisor de Samsung viene con un panel LED serie 8 y una angular de pantalla de 65 pulgadas con resolución 4K. También incluye el característico Modo Director de Cine, compatibilidad con los formatos HDR10+ y HLG, Google Assistant integrado con la compatibilidad de Alexa, su sistema operativo es el propio de la marca (Tizen), y ofrece 20 W de potencia en los altavoces con Dolby Digital Plus y Adaptive Sound.

Televisor Sony 55A75K OLED

Todos queremos lo mejor para tener una enorme experiencia viendo películas y series, y uno de los televisores más punteros que podemos encontrar en las ofertas de primavera de Amazon es el modelo Sony OLED 55A75K, un televisor todoterreno que suele rondar por unprecio de 2.149 euros, pero que ahora baja hasta su precio mínimo de 1.299 euros.





Sony - TV OLED 55" BRAVIA XR 55A75K, 4K HDR 120, HDMI 2.1 óptimo para PS5, Smart TV (Google), Acoustic Surface Audio+, Dolby Vision y Atmos, Triluminos Pro Hoy en Amazon por 1.299,00€

Nos encontramos ante un diseño que no destaca demasiado con respecto a otros modelos de la marca, pero sí que debemos mencionar que cuenta con biseles muy ajustados y un grosor ultrafino con una sencilla peana. A nivel interno, incluye un panel OLED de 55 pulgadas con resolución 4K, y en este caso su sistema operativo es Google TV. Su tasa de refresco alcanza los 120 Hz y, junto con su HDMI 2.1, se convierte en un televisor ideal para aprovechar las características de las consolas de última generación. Además, es compatible con HDR10, HLG, Dolby Vision y Dolby Atmos, viene con Triluminos PRO y ofrece un total de 40 W de potencia en los altavoces.

Televisor Philips 65PUS8517/12

Philips es una de las marcas más interesantes, o al menos curiosas, para elegir el que será nuestro próximo televisor, y todo ello por su característico Ambilight. Este televisor de 65 pulgadas suele alcanzar un precio recomendado de 1.199 euros, pero ahora puedes aprovechar para llevártelo por solo 749,99 euros, aunque también encontramos el mismo modelo de 58 pulgadas por 599,99 euros.

Philips 65PUS8517/12 LED Android TV 4K UHD 65" con Ambilight en 3 Lados, Principales formatos HDR compatibles, P5 Picture Engine, Compatible con Google Assistance y Alexa, 2022 PVP en Amazon 749,99€ PVP en El Corte Inglés 1.199,00€

Perteneciente a la línea de televisores The One, este televisor cuenta con el característico Ambilight de la marca en tres lados, una serie de luces LED traseros que proyectan luces de colores en tiempo real de la imagen que estamos reproduciendo en el televisor, ofreciendo así una experiencia más envolvente. No es lo único destacable, ya que además de sus 65 pulgadas con resolución 4K, viene con un panel LED, HDR10+, Dolby Vision y Dolby Atmos, modo cineasta, su sistema operativo es Android TV 11 y ofrece un total de 20 W de potencia en los altavoces.

Televisor Samsung 65QN90B

Volviendo a la marca Samsung, si quieres dar un salto de calidad con los paneles QLED, el modelo 65QN90B podemos encontrarlo aún más rebajado que el primer día de las ofertas de primavera, ya que ahora se queda en solo 1.329,99 euros frente al precio habitual de 2.599 euros, una enorme rebaja que lo deja a su precio mínimo histórico.

Se trata de un televisor de buenas dimensiones que alcanza las 65 pulgadas bajo un panel QLED serie 9. Su tasa de refresco en pantalla es de 120 Hz y viene con HDMI 2.1, además de HDR10+ Adaptive y HDR10+ Gaming. También incluye el Modo Director de Cine y ofrece 60 W de potencia en los altavoces con la compatibilidad de Dolby Atmos, por lo que tecnologías punteras no le falta.

Televisor Hisense 55A63H

Hisense se ha ganado a pulso el reconocimiento de aparecer en este listado, y es que es una de las marcas que más han ido evolucionando en el sector de los televisores. Su modelo Hisense 55A63H podemos encontrarlo con un descuentazo, ya que normalmente suele estar por 549 euros y ahora podemos aprovechar que se queda por 379 euros.





Quedándose cerca de su precio mínimo, este modelo cuenta con un panel LCD-LED de tipo VA y una angular de pantalla de 55 pulgadas con resolución 4K. También es compatible con el formato HDR10 y Dolby Vision, además de ofrecer una potencia de 16 W en cada altavoz junto con DTS Virtual:X. Por su parte, el sistema operativo es VIDAA U5, el propio de la marca con el que podemos acceder a una buena cantidad de aplicaciones.

Barra de sonido Bose Soundbar 300

Bose suele lanzar bastantes barras de sonido All-in-one, sin subwoofer inalámbrico, sino integrado. Uno de los mejores modelos es el Soundbar 300 y ahora podemos encontrarlo bajo un precio nunca antes visto, ya que suele rondar los 400 euros (e incluso llega a cotas más altas), pero si quieres aprovechar los últimos coletazos de las ofertas de primavera de Amazon, ahora se queda en 217,56 euros.

Se trata de una barra de sonido muy compacta, destinada sobre todo para aquellos hogares en los que no se tenga demasiado espacio o simplemente quieras un modelo que no ocupe demasiado en el salón. Entre sus especificaciones, podemos ver que viene con diálogos nítidos, Voice4video para poder controlar la barra mediante comandos de voz (aunque también viene con Alexa y Asistente de Google), y una conectividad centrada en WI-Fi, HDMI y Bluetooth 4.2.

Barra de sonido Sharp HT-SBW110

Si buscas una barra de sonido que cumpla perfectamente con su cometido y no cueste un pastizal, este modelo de Sharp es de los más económicos que vienen con un subwoofer inalámbrico. Normalmente solemos encontrarlo a un precio de 134,90 euros, pero ahora puedes llevártelo por tan solo 84,99 euros.





Sharp HT-SBW110 2.1 Slim - Barra de sonido cine en casa (Bluetooth, HDMI ARC/CEC, Potencia máxima total de salida: 180w, audio óptico digital, AUX, 80 cm) color negro PVP en Amazon 84,99€ PVP en PcComponentes 112,99€

Tal y como he mencionado, por su precio pocas veces vemos una barra de sonido con subwoofer inalámbrico, al menos de una marca bastante reconocida como lo es Sharp. Ofrece una potencia de 180 W a 2.1 canales y es compatible con cualquier televisor al ofrecer una conectividad centrada en HDMI y Bluetooth. También incluye una pequeña pantalla LED para saber la configuración de sonido que tenemos seleccionada y podemos instalarla en una pared o sobre una superficie.

Barra de sonido Sharp HT-SBW460

Como si se tratase de la hermana mayor del anterior modelo, esta barra de sonido Sharp viene con especificaciones muy interesantes y un precio bastante tentador, ya que podemos encontrarla por 189,99 euros en lugar del precio recomendado de 384,90 euros, por lo que la rebaja es algo a tener en cuenta si estás pensando en adquirir uno de estos dispositivos.

SHARP HT-SBW460, 3.1 Dolby Atmos, Barra de sonido, sonido envolvente virtual 3D y subwoofer inalámbrico, Bluetooth, experiencia 4K, HDMI ARC/CEC, Potencia máxima total de salida: 440w, color negro PVP en Amazon 189,99€ PVP en PcComponentes 295,99€

Lo más llamativo a simple vista es que su acabado es en gris metálico, algo que no es demasiado habitual en barras de sonido. Viene con un subwoofer inalámbrico para alcanzar una enorme potencia de 440 W a 3.1 canales e incluye Dolby Atmos, pero también compatibilidad con contenido 4K. Su conectividad se centra en su puerto HDMI ARC y Bluetooth 4.2.

Barra de sonido Sony HT-X8500

Por el contrario, si estás buscando una barra de sonido All-in-one, este modelo de Sony se queda muy barato en Amazon. Suele alcanzar un precio recomendado de 299 euros, pero ahora podemos encontrarla por 214,05 euros, una rebaja bastante interesante en un modelo que ofrece todo lo necesario para tener una gran experiencia en cada película y serie.

Como no viene con un subwoofer inalámbrico, los woofers podemos encontrarlos integrados, ofreciendo una calidad y potencia de sonido bastante elevadas. Incluye Dolby Atmos y DTS:X, diferentes configuraciones de audio para adaptarlo a cada tipo de contenido y una conectividad tradicional centrada en su puerto HDMI y en Bluetooth 5.0, una versión de la conexión inalámbrica que suele escasear en estos dispositivos.

Proyector Epson CO-FH02

Amazon no ha lanzado demasiados descuentos en proyectores, y de hecho el modelo que hemos escogido para el recopilatorio es uno que tenía un buen descuento días antes de dar comienzo las ofertas de primavera. Pero encontrándolo a precio mínimo histórico, se trata de un modelo bastante recomendable, sobre todo porque baja de los 749,99 euros habituales hasta los 467,49 euros.

Epson CO-FH02 | Proyector Full HD, 3000 lúmenes, Android TV, Lámpara Larga Duración: 12000 Horas, Altavoz Integrado y Tecnología 3LCD Hoy en Amazon por 467,49€

Como es costumbre en proyectores, este modelo es bastante compacto para que podamos trasladarlo por casa sin ningún problema. A nivel interno, viene con tecnología 3LCD y una angular de pantalla variable de 26 a 391 pulgadas. También alcanza una resolución Full HD, 3.000 lúmenes ANSI y la guinda del pastel es que viene con Android TV y Wi-Fi, algo bastante inusual en proyectores.

¿Más ofertas?

