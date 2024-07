Qué barra de sonido Sony comprar: consejos y recomendaciones

Elegir una barra de sonido para montar un cine en casa puede ser un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo si estamos indecisos sobre qué es lo que queremos que tenga un modelo u otro, sobre si es mejor gastarse un poco más de dinero o si nos conviene una marca u otra.

Ya hemos hablado sobre las barras de sonido de Samsung y de LG, por lo que hoy toca hablar sobre otra de las grandes marcas en este tipo de dispositivos: Sony. Afortunadamente, la compañía tiene los suficientes modelos para elegir libremente qué es lo que queremos y cómo lo queremos, pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos.

Nuestra selección de barras de sonido de Sony, de un vistazo

Sony HT-S20R, con subwoofer inalámbrico, potencia de hasta 400W y compatibilidad con Bravia Sync.

Sony HT-S40R, con subwoofer inalámbrico, potencia de 600W y compatibilidad con Dolby Digital.

Sony HT-X8500, tiene un diseño compacto y es compatible con Dolby Digital Plus.

Sony HT-S2000, ofrece una potencia de 250W y es compatible con Dolby Atmos.

Sony BRAVIA Theatre Bar 8, ofrece audio espacial, es compatible con Dolby Atmos y dispone de conectividad WiFi.

Todo lo que necesitas saber acerca de las barras de sonido de Sony

Subwoofers inalámbricos, altavoces traseros...

Gran parte de las barras de sonido (casi de cualquier gama) vienen acompañadas de, al menos, un subwoofer inalámbrico, y en algunas ocasiones también de altavoces traseros. Estos accesorios no es que ofrezcan una mejor calidad, sino que dotan a las barras de ciertas características que no pueden lograr por sí solas.

Mientras que el objetivo de un subwoofer inalámbrico es alcanzar una mayor potencia y ofrecer un sonido más envolvente, el de los altavoces traseros es conseguir un sonido mucho más inmersivo. Pero hay muchas barras de sonido que, debido a los altavoces o a sus tecnologías, no necesitan estos accesorios para alcanzar una calidad de audio óptima.

Tecnologías y características de las barras de sonido de Sony

Una de las tecnologías, o formatos de audio, más importantes en barras de sonido (no sólo de Sony) es el Dolby Atmos; una tecnología que ofrece un sonido completamente inmersivo, cercano a lo que podemos experimentar en las salas de cine. Pero hay más, también podemos encontrarnos otros formatos Dolby como Dolby Digital Plus o Dolby Audio.

También podemos encontrar otras tecnologías propias de la marca Sony, como Bravia Sync. Más que mejorar la calidad de audio, lo que hace es ofrecer una mayor comodidad, ya que lo que permite es sincronizar la barra de sonido Sony con un televisor compatible para que únicamente utilicemos un mando a distancia.

La conectividad es igual de importante que la calidad de audio

No podemos olvidarnos de la conectividad. Dependiendo de las opciones que nos ofrezca una barra de sonido, podremos conectar más o menos accesorios y dispositivos, como es el caso de un smartphone, una smart TV o altavoces adicionales. Lo mínimo que debe tener una barra de sonido es Bluetooth y HDMI, pero los hay también que cuentan con WiFi o entrada de audio óptica.

Nuestra selección de barras de sonido de Sony

Sony HT-S20R

Una de las barras de sonido con mejor relación calidad precio de la marca es el modelo Sony HT-S20R (225,13 euros). Lleva ya un tiempo en las tiendas, pero su precio ha ido bajando con el paso del tiempo, convirtiéndolo en una muy interesante opción de compra.

Esta barra de sonido viene acompañada tanto de un subwoofer inalámbrico como de dos altavoces traseros. Conjuntamente, ofrece una potencia de audio de 400W a 5.1 canales y sus altavoces son compatibles con el formato Dolby Digital. Viene, además, con varios modos de configuración de audio (uno de ellos para el cine), es compatible con Bravia Sync y dispone de conexión por Bluetooth, HDMI ARC y entrada de audio óptica.

Sony HT-S20R 5.1 Hoy en Amazon — 225,13 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Sony HT-S40R

Un peldaño por encima, y perteneciente a la misma gama que la anterior barra de sonido, tenemos el modelo Sony HT-S40R (249 euros). Se trata de una barra de sonido similar, cuya mayor virtud es un aumento considerable en la potencia del conjunto de altavoces, ya que en este caso alcanza los 600W a 5.1 canales.

Además de ello, los altavoces también son compatibles con el formato Dolby Digital y también nos encontramos con diferentes modos de configuración del sonido y una conectividad centrada en Bluetooth, HDMI y entrada de audio digital óptica.

Sony HT-X8500

Gran parte de las barras de sonido de gama media y gama alta de Sony no incluyen un subwoofer inalámbrico, ya que toda la potencia y todas las características nos las encontramos en la propia barra. Es el caso del modelo Sony HT-X8500 (262,25 euros), un modelo compacto, discreto y a la vez potente.

Esta barra de sonido Sony HT-X8500 integra altavoces que son compatibles con los formatos Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby True HD. Cuenta con algunos modos de sonido (más que los anteriores modelos de este listado), y entre su conectividad nos encontramos con Bluetooth, HDMI eARC y Bravia Sync.

Sony HT-S2000

Una alternativa mucho más completa (y algo más cara) que el anterior modelo es el Sony HT-S2000 (349 euros), una barra de sonido de formato compacto que tiene un diseño elegante con bordes redondeados, algo que viene bien si no tenemos mucho espacio o para colocarla frente a un televisor de pequeña y mediana pulgada.

La Sony HT-S2000 es una barra de sonido que no viene con subwoofer inalámbrico, pero ello no le impide alcanzar una gran potencia de 250W a 5 canales. Es compatible con Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD, dispone de Bravia Sync y cuenta con HDMI eARC y Bluetooth.

Sony BRAVIA Theatre Bar 8

La barra de sonido Sony BRAVIA Theatre Bar 8 (899 euros) es cara, pero también una de las más completas de la marca. Si lo que buscamos es un modelo que nos permita tener la mejor experiencia posible viendo películas o series y nos lo permite el presupuesto, esta es una de las mejores opciones de compra de la marca.

Esta barra de sonido viene sin subwoofer inalámbrico, pero integra 11 altavoces que le permiten alcanzar una experiencia de audio espacial. Es compatible con Dolby Atmos y DTS:X, además de Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby TrueHD. Cuenta con Bravia Sync, dispone de varios modos de configuración de audio y viene con WiFi, Bluetooth y HDMI eARC.

