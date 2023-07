Qué Fire TV conviene comprar en el Amazon Prime Day 2023: repasamos las mejores ofertas de cada uno de los modelos

En eventos como el Black Friday o, en este caso, el Amazon Prime Day 2023, lo normal es que la tienda de Amazon rebaje sus propios productos. Pero en esta ocasión, las ofertas de los Fire TV Stick han bajado a precios bastante similares, por lo que es posible que no sepamos si merece la pena gastarse un poco más en un modelo u otro o no. Vamos a repasar cuál es el que más nos conviene dependiendo de para qué y cómo lo vamos a utilizar. Además, cabe destacar que necesitamos una suscripción Prime o, al menos, aprovechar el mes gratuito a Amazon Prime para acceder a las ofertas.

Fire TV Stick

El Fire TV Stick (2021) es el que actualmente está más barato. Su precio en el Amazon Prime Day es de 24,99 euros, por lo que nos estaríamos llevando un descuento de 20 euros si es el modelo que vamos a comprar.

El modelo estándar, a excepción del Lite que no está de oferta, es el de 2021. Es el que más nos interesa si no tenemos claro el uso que podemos darle. Además, si tenemos suscripciones con un máximo de resolución Full HD, debemos saber que esta es la resolución de este modelo, por lo que con otros más caros no vamos a sacarle un mayor partido.

Como puerta de entrada es un buen modelo, para conocer lo que puede ofrecer el ecosistema Fire TV, el asistente de voz Alexa y las diferentes características que integra, como la compatibilidad con Dolby Atmos o el mando que permite apagar y encender el televisor o ajustar el volumen.

Fire TV Stick 4K

Ahora bien, entre el Fire TV Stick (2021) y el Fire TV Stick 4K hay un salto enorme, y ya no sólo por su resolución, sino por todo lo que puede ofrecer. Además, y a diferencia de otros eventos, en el Amazon Prime Day cuesta tan sólo un euro más que el modelo estándar. El precio, en este caso, es de 25,99 euros, por lo que el descuento es de 39 euros.

Por ese euro por encima del Fire TV Stick (2021) merece la pena. Por supuesto, aquí entramos en la resolución 4K, que es importante si tenemos un televisor 4K y suscripciones a las plataformas de streaming con planes en resolución 4K —o si tenemos previsto tenerlas—. Pero también es interesante porque ofrece una mayor potencia, lo que se traduce en una mayor fluidez en el ecosistema Fire TV.

Además, el Fire TV Stick 4K viene con Dolby Atmos y, como añadido con respecto al Fire TV Stick (2021), Dolby Vision. El mando también tiene más funciones, ya que permite controlar tanto el televisor como barras de sonido. Algo interesante si tenemos una o vamos a tenerla en el futuro.





Fire TV Stick 4K Max

La joya de la corona de los Fire TV Stick es el Fire TV Stick 4K Max. En este caso hay una mayor diferencia en el precio de oferta, ya que el Amazon Prime Day 2023 lo deja por 35,99 euros con el descuento de 39 euros.

¿Merece la pena esta diferencia de precio? Lo que debemos saber es que cuenta con la misma resolución del modelo 4K, pero tiene algunos añadidos que pueden ser importantes de cara al futuro. Por un lado, este Fire TV Stick es el más potente, tiene un mejor procesador, compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos y, como añadido diferencial, WiFi 6. ¿Tenemos un router con WiFi 6? Pues con este Fire TV Stick podemos sacarle partido a estas velocidades que permiten los router.

Fire TV Cube

Si, además de las funciones de un Fire TV Stick, queremos tener un altavoz inteligente de Amazon, como puede ser el Echo Dot, lo que más nos puede interesar es el Fire TV Cube, que ahora tenemos en el Amazon Prime Day 2023 a un precio de 109,99 euros con el descuento de 50 euros.

Este modelo se aleja del formato stick. Es más robusto, pero también trae todas las características del Fire TV Stick 4K Max, a excepción de WiFi 6, y de los Echo Dot. Además, añade un puerto LAN y, lo más destacable, altavoces integrados. Si no tenemos un Echo Dot, si queremos tenerlo o si ya tenemos un segundo, el Fire TV Cube puede interesarnos porque pocas veces ha estado tan barato.

Por la diferencias de precio con las ofertas del Amazon Prime Day 2023, el más recomendable es el Fire TV Stick 4K por 25,99 euros. Por supuesto, depende de lo que busquemos y necesitemos.

¿Más ofertas?

