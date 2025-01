Con 4 Globos de Oro y 18 Emmys, 'Shogun' ha revolucionado las historias japonesas en televisión. Y la industria ya lo está notando

El audiovisual japonés siempre ha tenido un lugar especial en los espectadores occidentales. Con los años, el manga y el anime han pasado de ser pequeños nichos a grandes éxitos en cualquier punto del planeta, con algunas adaptaciones recientes conquistando en plataformas como Netflix. Si hablamos de televisión prestige, eso sí, esta siempre ha sido mayormente estadounidense. 'Shogun' podría cambiar eso.

Cuando en febrero de 2024 se estrenó 'Shogun', no éramos pocos los que nos deshacíamos en halagos con ella. Es una épica histórica compleja y ambiciosa, con grandes personajes y momentos tan emotivos como emocionantes. La serie alcanzó 9 millones de visionados en su estreno, convirtiéndose en el mayor éxito de FX y Hulu. Meses más tarde sus numerosos premios (4 globos de oro y nada menos que 18 Emmys) han reforzado la idea de que todo ese interés no era un espejismo, y han asegurado una segunda temporada en lo que hasta ahora era una miniserie.

Hay algo más. Como tantas otras historias antes que ella, el drama cuenta una historia de oriente encontrándose con occidente. Esta vez, sin embargo, la historia tiene un punto de vista predominantemente japonés.

Va más allá del punto de vista. La serie hace poquito por moldearse a los intereses de los espectadores occidentales. Es una ficción densa y rica en detalles, por no hablar de que está contada mayormente en japonés, sin posibilidad de escucharse doblada. Hasta ahora, hacer una serie estadounidense que pretendiese ser "un Juego de Tronos" y que el inglés no fuera el idioma prioritario era impensable, y la mayoría de productores habrían rechazado la idea convencidos de que no funcionaría.

Y sin embargo ha funcionado. En declaraciones de Kaori Ikeda, director del Tokio International Film Festival, para Japan Times, ha dicho que "la demanda del mercado occidental está claramente en alza" desde el estreno. Pese a que 'Shogun' tiene detrás una producción estadounidense, el interés por más historias como esta ha hecho que las grandes plataformas quieran conectar con creativos nipones. Por ello están creciendo iniciativas en el país como Tokyo Story Market, especializadas en el networking entre productores japoneses y occidentales.

Masaru Akiyama, CEO del conglomerado mediático japonés BEAJ, afirma además que las compañías japonesas se están volviendo mejores en el marketing. Hasta ahora esa falta de comunicación y las barreras culturales habían hecho que adaptaciones internacionales fracasasen. Y hay un salto enorme en adaptaciones como 'Death Note' en 2017 o 'One Piece' en 2023.

Hay precedentes en otras partes de Asia para creer que la cosa podría evolucionar favorablemente en Japón. En 2019 'Parasite' causó un efecto similar en la industria coreana. Su éxito fue seguido al poco tiempo por 'Los juegos del calamar' y desde entonces el mercado internacional ha aprendido a no desconfiar del alcance mediático de su producto. Con plataformas como Netflix haciendo varias apuestas coreanas al año.

Aunque hay que esperar ejemplos tangibles para ver si estas intenciones se materializan, solo estas conversaciones posteriores al éxito de 'Shogun' son un cambio enorme con cómo se hacían las cosas antes. No era hace mucho que obras maestras japonesas necesitaban la intervención de actores caucásicos si querían triunfar internacionalmente, como el infame caso de Scarlett Johansson en 'Ghost in the Shell'. Últimos éxitos no están exentos de ello (ahí está 'One Piece' de Netflix), pero expertos opinan que en los próximos años esto podría dejar de ser una imposición del mercado. Según Akiyama los occidentales "ya se han acostumbrado" a ver rostros japoneses en historias japonesas. Y ahora "quieren sentir esas historias".

En Espinof | Podríamos afirmar que los Globos de Oro 2025 han subido en audiencia. La realidad es que no se sabe

En Espinof | Globos de Oro 2025. Todas las películas y series ganadoras que puedes ver en Netflix, Movistar Plus+, HBO Max y Disney+