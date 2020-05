'After Life' tendrá temporada 3: Ricky Gervais se queda en Netflix con un contrato multimillonario

Ricky Gervais ha cerrado un acuerdo para colaborar en exclusiva con Netflix durante varios años. La primera consecuencia del mismo ha sido la renovación de 'After Life' por una tercera temporada, rompiendo así la tradición de Gervais de finiquitar sus series después de la segunda.

La noticia llega apenas un par de semanas después del estreno de la segunda temporada de 'After Life'. El propio Gervais ya había dejado caer entonces que no le importaría hacer otra más y en Netflix debieron tomar buena nota de ello. El actor ha lanzado el siguiente mensaje tras anunciarse el acuerdo:

Tenía pensando retirarme pronto y andar alrededor de la casa borracho hasta que me muriera, pero me he cansado de hacer eso durante el encierro, y además Netflix me hizo una oferta que no pude rechazar.

Una relación que viene de largo

El acuerdo de Gervais con Netflix incluye que él produzca tanto series como especiales de stand-up para la plataforma. Recordemos que la colaboración entre ambos viene de largo, dando pie a obras como 'Special Correspondents', 'Los hermanos Willoughby' o 'Ricky Gervais: Humanity'. A ver con qué nos sorprende de aquí en adelante.

Se desconocen las cifras exactas del acuerdo, pero The Hollywood Reporter apunta que llega a las ocho cifras, por lo que como mínimo parte de los 10 millones de dólares. Eso sí, me sorprendería que no fuese superior a eso teniendo en cuenta las cantidades astronómicas que Netflix ha pagado últimamente en este tipo de contratos...