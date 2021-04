"American Gods no está muerta". Neil Gaiman asegura que el equipo de la serie ya busca la mejor forma de completar su historia

Nadie puede decir que la cancelación de 'American Gods' por parte de Starz fuese una sorpresa. La serie ha tenido una existencia repleta de problemas, primero con la marcha de sus showrunners y luego la marcha de varios de sus protagonistas. Eso sí, esa cancelación puede acabar quedándose en otro traspiés en lugar de ser algo definitivo siempre y cuando nos creamos lo que ha comentado Neil Gaiman, autor de la novela original, al respecto.

Ya en el momento de su cancelación de abrió la puerta a una película para dar un cierre a la historia de 'American Gods', pero parece que no está tan claro que esa vaya a ser la opción elegida. Esto es lo que ha comentado Gaiman sobre el tema a través de su cuenta de twitter:

It's definitely not dead. I'm grateful to the team at @Starz for the American Gods journey so far. Fremantle (who make AG) are committed to finishing the story that began in episode 1, and right now we're all just waiting to see which way forward is best, and who it'll be with. https://t.co/Yw90PvIvGf