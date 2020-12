Las 13 mejores películas de ciencia ficción y fantasía de 2020

En un año complicado como el 2020 las películas de cine fantástico han sido más necesarias que nunca, y aunque no han llovido los grandes estrenos en salas, se pueden rescatar muchas extraordinarias, algunas otras cuanto menos interesantes, no siempre redondas pero dignas de entrar en un repaso de lo que ha dado de sí el género en nuestra serie de listas de lo mejor del año.

13- Contagio en alta mar (Sea Fever, 2019), de Neasa Hardiman

Una pequeña película de ciencia ficción y terrores marinos desde Irlanda que se muestra eficaz a la hora de crear una atmósfera de tensión y paranoia de contagio parásito, a través de secuencias de ritmo pausado que van arrastrando la narración en clave 'La Cosa', sin perder de vista a los personajes en juego. Pese a su carencia medios afrontar el cine de monstruos desde una perspectiva de ciencia ficción biológica con ambición medioambiental y planteamiento más sugerente que ruidoso.

12- Tenet (2020), de Christopher Nolan

Pese a su grandilocuencia y arrebatos de mimesis a anuncios de colonia masculina, la decepción del año no deja de ser una película bien orquestada y realizada, con magníficas escenas de acción y un concepto de ciencia ficción novedoso cuanto menos reseñable en un año flojo de estrenos ,que busca la complejidad y la sorpresa en el espectador, y que todavía puede estar dándole vueltas al final explicado de la película.

11- The Vast of the Night (2020)

Una pequeña sensación de este 2020, fue ignorada en algunos grandes festivales de fantástico para acabar encontrando su sitio en plataformas de VOD gracias al boca oreja y el trabajo de dirección minimalista de Andrew Patterson, que logra sacar el máximo provecho a recursos limitados con una historia que circula en torno a los relatos de abducciones, los mensajes de radio, la paranoia extraterrestre en los 50 y el homenaje a The Twilight Zone. Una curiosidad que merece un visionado.

10- Wonder Woman (1984), de Patty Jenkins

Coherente con el tono puro de los cómics DC de la era dorada más clásica, esta secuela es casi un accidente over the top como lo fue 'Supergirl' (1984) en el año en el que se ambienta. Disfrutable durante sus 150 minutos, su buena intención es puro naif autoconsciente y no deja espacio para la mirada cínica. Además de una historia de amor amarga al estilo 'Always' (1989), en realidad, también es una revisión de 'Un cuento de Navidad' de Dickens, vía pata de mono y con un Scrooge sosias del joven Donald Trump, interpretado por un Pedro Pascal desparramado y divertidísimo. El tramo final invoca a 'Los caballeros del Zodiaco' y rima con el de 'Bill y Ted salvan el universo'.

9- Last and First Men (2020)

La obra póstuma del compositor islandés Jóhann Jóhannsson, fallecido a los 48 años, es una extensión de su inquietud por el vídeo experimental. Una colección de parajes insólitos que conectan la antropología con el cosmos con una hermosa fotografía en 16mm y blanco y negro de Sturla Brandth Grøvlen, que deja el trabajo en el terreno de las obras de Saul Bass, con una intención apocalíptica abrumadora que se apoya en monumentos que bien podrían ser construcciones extraterrestres para una poesía visual de ramificaciones insondables y perturbadoras.

8- Los Nuevos mutantes (The New Mutants, 2020), de Johs Boone

Es la versión de el club de los 5 en clave 'Pesadilla en Elm Street: Dream Warriors', una aventura de cómics Fórum con horror onírico juvenil de espíritu Buffy y 'Stranger Things'. El reflejo Marvel de 'Glass' que da lo que promete su tráiler aunque se quede como el piloto de una gran serie que ya no podremos ver. Es tan sencilla como efectiva y contiene alguna guindilla de terror, tacos, dardos a la iglesia y héroes sexualmente activos que echaremos de menos en el Marvel uniforme, profiláctico y beato que viene.

7- Las brujas (The Witches, 2020), de Robert Zemeckis

El regreso del Robert Zemeckis gamberro de los 90, quien inyecta lógica cartoon a la obra de Roald Dahl, cambiando lo inquietante de la adaptación de 1990 por lo grotesco, con un final más fiel al libro y nuevos detalles monstruosos que hacen de esta versión una sorpresa ligera, trepidante y llena de espantos, que evoca sus locuras dibus de '¿Quién engañó a Roger Rabbit? o 'La muerte os sienta tan bien' consiguiendo un tono de película infantil de terror muy de los 90, más parecida a 'el retorno de las brujas' que a la original, con toques de terror propios de episodio de 'Pesadillas'.

6- Horse Girl (2020) de Jeff Baena

Una de las películas más curiosas del año, un vehículo para Alison Brie que ella mismo coescribió con Baena, una clásica espiral hacia la locura de una chica introvertida y con dificultades de conexión social, a partir de una obsesión y miedo a heredar la locura que se transforma en una paranoia circular con ramificaciones de ciencia ficción, terror y dramedia mumblecore que toca temas de aislamiento muy significativos tras lo vivido en la pandemia postulándose como la 'She Dies Tomorrow' buena del 2020.

5- Little Joe (2019), de Jessica Hausner

Una parsimoniosa e intoxicante epopeya de ciencia ficción y terror con mimbres de John Wyndham y espíritu de pesadilla psicológica femenina en la onda de Robert Altman, en donde la paranoia de los relatos de invasiónes de ultracuerpos se revuelve para desarrollar un subversivo cuestionamiento de la felicidad, vista como un narcótico. Una especie de variación arty de 'La tienda de los horrores' (Little Shop of Horrors, 1986) para amantes del fantástico británico.

4- Historia de lo Oculto (2020) de Christian Ponce

Incorporación a última hora gracias a su estreno in extremis en Filmin, el debut de Christian Ponce es un extraño híbrido de terror, thriller político y episodio de The Twilight Zone, en la que caben Chicho Ibáñez las sectas, el horror lovecraftiano y satánico y la ciencia ficción de dimensiones paralelas. Un ejercicio minimalista donde prima la creatividad. Una de las propuestas que muestran el movimiento en el cine fantástico Argentino, en donde suplen el bajo presupuesto con ideas y buen hacer.

3- Bill y Ted salvan el universo (Bill & Ted Face the Music, 2020), de Dean Parisot

No sabemos muy bien a qué venía resucitar a estos dos personajes en 2020, salvo si lo explicamos con la resurrección de popularidad de Keanu Reeves tras la saga John Wick, pero para todos los que sean fans de las dos anteriores películas es un auténtico regalo inesperado. No solo mantiene la misma capacidad de sorpresa, uso creativo del fantástico y la comedia, sino que sirve como cierre de una trilogía sin desmerecer al espíritu optimista y de buen rollo de la pareja. Su final coincide con el de cierta película de superhéroes estrenada este año, lo que habla mucho del tono de aquella.

2- Pinocho (Pinocchio, 2020), de Mateo Garrone

'Pinocchio' de Carlo Collodi era un cuento suficientemente truculento como para no dejar leerlo hoy a un niño, y esta nueva adaptación, entre el neorrealismo italiano y el cuento de hadas tenebroso, no solo es fiel a la crueldad que pervive en el texto, sino que además añade un extra de extrañeza en los diseños de los personajes, que parecen salidos de las obras del Jim Henson más maduro y tortuoso. Con un fuerte peso en el carácter episódico de la obra original, propone una fantasía con respeto por la inteligencia infantil, que desafía la imaginación y valentía de los niños, algo a lo que las pomadas esterilizadas de acción real de Disney han dejado de aspirar a día de hoy.

1- El hombre invisible (The Invisible Man, 2020) de Leigh Whannell

Blumhouse convierte al hombre transparente en casi una presencia paranormal en esta estupenda reinvención del mito que plantea un 'Durmiendo con su enemigo' (Sleeping with the Enemy, 1991) sci-fi copiando un poquito el film de terror 'Arresto Domiciliario' (100 Feet, 2008) en el que el fantasma (invisible) del marido maltratador de una mujer la sigue atormentando después de muerto. Aquí se despliega un terror puro a los espacios vacíos, siendo más 'Depredador' (Predator, 1987) que H.G Wells, con una gran Elisabeth Moss y un arriesgado final. Una pena que tienda a verbalizar y subrayar demasiado el mismo subtexto en un guion que mejoraría con más silencios.

