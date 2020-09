‘Tenet’: el final explicado y todas las claves para entender la película de Christopher Nolan

Como era de esperar, 'Tenet' ha llegado a las salas de cine para poner patas arriba a la comunidad cinéfila de medio mundo. En esta ocasión, la esperada polarización de la opinión pública en torno al último trabajo de Christopher Nolan se ha juntado con un buen número de dolores de cabeza causados por la enrevesada trama de la película.

Si ya has visto 'Tenet', has salido del cine con más dudas que con las entraste y te has perdido entre inversiones temporales, conspiraciones internacionales y personajes corriendo al revés, estás en el lugar adecuado, porque he preparado el siguiente vídeo en el que explico con pelos y señales todo lo que ocurre en el largometraje en términos narrativos.

'Tenet' explicada