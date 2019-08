'La casa de papel': todo lo que sabemos sobre la Parte 4 de la serie de Netflix

'La casa de papel' ha hecho historia en Netflix con su Parte 3 al lograr el mejor estreno de su historia en varios países. Además, se despidió con un potente cliffhanger que te dejaba con la necesidad de ver el siguiente episodio lo antes posible. Una buena forma de disparar las expectativas hacia el que podría ser el final definitivo de la serie.

Para hacer más llevadera la espera a lo seguidores de la serie de Netflix, a continuación vamos repasar todo lo que se sabe hasta ahora de la Parte 4 de 'La casa de papel' -cuidado con los spoilers si todavía no habéis acabado la anterior tanda de episodios-.

La historia

El atraco al banco de España sigue en marcha, pero las cosas se han complicado mucho para la banda después de la drástica decisión tomada por el Profesor. Eso sin duda va a dañar la imagen positiva que tenían de cara a la opinión pública y todo por una treta urdida por la inspectora Sierra.

Además, puede que Lisboa no haya sido ejecutada, pero la vida de Nairobi pende de un hilo y sus opciones de supervivencia no parecían precisamente altas tras ser alcanzada por un francotirador. La primera respuesta que debería darnos la Parte 4 es si el personaje interpretado por Alba Flores sigue o no con vida.

El número de episodios

La parte 4 de 'La casa de papel' constará de ocho nuevos episodios, exactamente los mismos que tuvo la tercera.

El reparto

Salvando la duda sobre el porvenir de Flores, todos los participantes principales de la tercera entrega deberían reaparecer: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Rodrigo de la Serna, Najwa Nimri, Fernando Soto, Juan Fernández, Mario de la Rosa, Fernando Cayo, Pep Munné y José Manuel Poga.

En el aire quedan algunos cameos de participantes en las dos primeras temporadas que podrían reaparecer también en la Parte 4. Algunos ejemplos serían Paco Tous como Moscú, Kiti Manver como Mariví o Roberto García Ruiz como Bogotá.

El rodaje

Netflix confirmó este pasado mes de junio que el rodaje de la Parte 4 ya estaba en marcha, pero no concretó cuándo había empezado exactamente. Eso sí, Morte, Ituño y Alonso nos dieron una pista interesante al respecto en la entrevista en exclusiva que les hicimos en Espinof con motivo del estreno de la Parte 3, ya que todo apunta a que el rodaje de ambas se ha realizado de forma consecutiva.

En lo referente al final de las grabaciones, Koldo Serra, que ya participó como director en la tercera entrega y que regresa tras las cámaras en la Parte 4, desveló recientemente en su cuenta de twitter que todavía están acabando de rodarla.

El tráiler

No contéis con él por el momento. Lo pondremos aquí en cuanto esté disponible.

La fecha de estreno

El secreto mejor guardado por Netflix. Si se han rodado de forma consecutiva, es lógico pensar que no deberíamos tener que esperar todo un año para ver la Parte 4. Además, el potente cliffhanger que dejó la tercera invita a pensar en un lanzamiento lo antes posible, pero todavía tendremos que esperar. ¿Cuánto? Eso solamente Netflix lo sabe.

Teniendo en cuenta que todo parece estructurado en dos partes, al igual que sucedió con el robo anterior, no vendría mal tomar como referencia que la Parte 1 se estrenó el 2 de mayo de 2017 en Antena 3 y la Parte 2 el 16 de octubre de ese mismo. Los ritmos de emisión de Antena 3 y Netflix son muy diferentes, pero ojalá la espera no vaya más allá de esos cinco meses en el caso que nos ocupa.