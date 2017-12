'Channel Zero: Butcher's block' ya tiene fecha de estreno y será antes de lo que esperábamos

Para algunos es una de las series más destacadas del género de terror televisivo y, la verdad, es que viendo los elogios de nuestro compañero John Tones sobre su segunda temporada, voy a tener que darle una segunda oportunidad a 'Channel Zero'. La antología de SyFy está gozando de cierta popularidad y la cadena parece que no quiere perder a su público y ha decidido estrenar su tercera temporada antes de lo que esperábamos.

Así lo ha anunciado la cadena a través de su último teaser que, desafortunadamente, está bloqueado geográficamente. Al final de dicho adelanto se desvelaba que SyFy estrenará 'Channel Zero: Butcher's Block' el 7 de febrero de 2018, poco más de tres meses después del final de 'No end's house', su segunda entrega.

'Channel Zero: Butcher's Block', que me imagino podremos ver en España a través de HBO España al igual que las anteriores, seguirá a Alicia (Olivia Luccardi) que llega a una nueva ciudad y descubre que hay una serie de desapariciones conectadas al rumor sobre unas escaleras misteriosas en los peores barrios de la ciudad. Con la ayuda de su hermana, descubrirá que algo está cazando a los residentes del lugar.

Por alguna razón, el primer episodio de 'Channel Zero' no me gustó. No sé si es más porque Nick Antosca no mostró las cartas necesarias al principio o porque por lo general no me convenció esta aproximación a lo creepypasta, al mundo de las leyendas urbanas terroríficas. Sin embargo es una serie que me llama la atención y su formato antológico hace que pueda probar directamente con esta tercera temporada.