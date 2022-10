'El club de la medianoche' fracasa en Netflix con un estreno desastroso y su temporada 2 queda prácticamente descartada

La relación profesional de Netflix y Mike Flanagan nos ha dado grandes alegrías, pero de lo que no van a estar nada contentos en la plataforma es del tremendo fracaso que ha tenido 'El club de la medianoche'. Estaba claro que la idea era que tuviera al menos una segunda temporada, pero esa posibilidad pasa a ser remota en el mejor de los casos.

Según los datos proporcionados por la propia plataforma, 'El club de la medianoche' ha debutado con 18,79 millones de horas reproducidas durante sus primeros días en la plataforma. Una cifra ridícula y que la sitúa por debajo de los debuts de 'Archivo 81', que tuvo 22,22 millones en el mismo periodo, o 'La primera muerte', que se fue hasta los 30,34 millones en tres días, dos series que Netflix no dudó en cancelar de forma fulminante.

Siempre queda la posibilidad de que esta adaptación de la novela de Christopher Pike remonte de forma espectacular durante su segunda semana en Netflix, pero ahora mismo no me sorprendería si la plataforma anuncia su cancelación esta misma semana. Eso sí, aquí no podrán jugar la carta de que en realidad era una miniserie, porque la historia no queda para nada cerrada.

Esperemos que esto no afecte al vínculo entre Netflix y Flanagan, pues lo cierto es que ya 'Misa de medianoche' tampoco fue exactamente un bombazo de audiencia. Veremos si eso cambia con su adaptación de 'La caída de la casa Usher' que debería llegar a la plataforma este año que viene.

En Espinof: