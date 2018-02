'Cobra Kai' presenta su primer tráiler con los protagonistas de la original 'Karate Kid' enfrentados de nuevo

¡Cuánta nostalgia! Aquí tenemos el primer tráiler de 'Cobra Kai', una nueva serie de YouTube Red que continúa la saga 'The Karate Kid'. Cabe destacar que es una secuela directa de la película original estrenada en 1984 y el teaser nos presenta a los protagonistas enfrentados de nuevo en una revancha que promete ser épica.

Tres décadas más tarde, Ralph Macchio y William Zabka recuperan su vieja rivalidad. En esta historia, Daniel LaRusso es un exitoso empresario que lleva una vida tranquila y cómoda con su familia. Sin embargo, su viejo contrincante, Johnny Lawrence, no ha tenido tanta suerte y busca redención con la reapertura del dojo Cobra Kai...

Josh Heald ('Jacuzzi al pasado'), Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (creadores de Harold & Kumar) han producido, escrito y dirigido la mayoría de los 10 episodios que tendrá 'Cobra Kai', definida sorprendentemente como una sitcom. Pero los responsables creativos de la webserie no se van a limitar a ofrecer humor simple bañado de nostalgia: "Como cualquiera que creciera en los 80, los tres somos fans de Karate Kid. Cobra Kai continuará las películas originales con comedia, corazón y emocionantes escenas de lucha".

Susanne Daniels, jefa de contenido original de YouTube, afirma que la serie es una dramedia fiel a la franquicia original: "Creo que se inclina hacia el tono de las películas, en el sentido de se intercalan momentos dramáticos. Creo realmente que es muy fiel en algunos aspectos, a las lecciones impartidas en la película. Es la siguiente generación de Karate Kid". Al parecer veremos a los hijos de los protagonistas de la original, lidiando con el pasado de sus padres.

'Cobra Kai' lleva los sellos de Sony Pictures Television y Overbrook Entertainment, la compañía de Will Smith. Curiosamente, su hijo ya protagonizó el taquillero remake de 'The Karate Kid' estrenado en 2010, con Jackie Chan como gran estrella, repitiendo el papel de maestro que bordó en su momento Pat Morita. Podremos ver 'Cobra Kai' este año aunque de momento no tiene fecha de estreno oficial.