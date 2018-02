'Collateral', sensacional tráiler de la miniserie protagonizada por Carey Mulligan

A veces lo que se necesita ver es un buen thriller policiaco de acción y misterio a la antigua usanza. Sin relación con la película de Michael Mann y Tom Cruise de hace unos pocos lustros, el próximo 9 de marzo Netflix estrenará a nivel global 'Collateral', la última miniserie de BBC, cuyo tráiler acaba de lanzar la plataforma digital.

Escrita por David Hare ('La horas') y dirigida por S.J. Clarkson ('Jessica Jones'), en 'Collateral' seguiremos la historia del asesinato de un joven mientras repartía pizza en el sur de Londres. La detective a cargo, Ki Glaspie (Carey Mulligan) pronto descubre que la víctima, un refugiado sirio, no debía estar repartiendo esa pizza.

Durante los cuatro episodios de 'Collateral', uno por día, descubriremos todas las implicaciones sociales y políticas que ha acarreado este asesinato. La serie cuenta en el reparto con John Simm, Nicola Walker, Billie Piper y Sam Otto entre otros.

BBC estrenó 'Collateral' a comienzos de este mes de febrero y lo podremos disfrutar en Netflix España la misma semana en la que termine su emisión en Reino Unido. Las críticas, como esta de The Guardian, hablan bastante bien de ella matizando que, pese a tener un toque 'Ley y orden', es un drama brillante que recuerda a 'La sombra del poder' (la miniserie británica, no la adaptación norteamericana).

La verdad es que tiene muy buena pinta. Ya no solo por el reparto, que me encantan la mayoría de intérpretes que aparecen, sino porque David Hare me parece un dramaturgo a tener en cuenta, y ver que las críticas son buenas no hace sino acrecentar mis ganas de verla.