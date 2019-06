'El cuento de la criada': todo lo que funciona y lo que no en la temporada 3

'El cuento de la criada' regresó a nuestras pantallas (vía HBO España) el pasado jueves 6 de junio con una tercera temporada que, en lo personal, me dejó con la sensación de estar ante el cuento de nunca acabar... por lo menos en ese primer episodio.

Los siguientes dos daban cierta esperanza sobre la prometida revolución y la resistencia de la que el personaje de Elisabeth Moss empezará a formar parte. Son tres episodios que nos han mostrado un poco de todo, con tramas y situaciones que funcionan y otras que no.

El enigmático comandante Lawrence como pieza clave de la temporada

Del comandante Lawrence (Bradley Whitford) sabemos dos cosas: que ha sido todo un pilar en la construcción de Gilead y que es un hombre que puede ayudar. A partir de aquí tenemos un auténtico rompecabezas en torno a su figura y sus apetencias que es algo desesperante.

En estos episodios iniciales lo hemos visto como el "típico" aliado feminista que solo apoya a las mujeres mientras no tenga que mover un dedo... o porque no quiere que la situación le explote en la cara. Pero también como un sádico al que le gusta hacer ver que está en control de la situación y que la vida de las marthas y de June (Dejoseph en este hogar nuevo) está en sus manos.

Sin embargo, puede ser muy interesante ver este juego (y duelo) entre June/Dejoseph y Lawrence, sobre todo si nos encontramos con una exploración de los dilemas morales que puede suponer el intentar cambiar las cosas. Lo que me interesa también mucho es el papel de su mujer en toda esta trama.

El submundo de las marthas

Por lo general me resulta muy interesante que June se involucre con las marthas de Joseph para poder ayudar/colaborar con la resistencia. Y, de hecho me pareció muy importante el poder ver, en el transcurso del segundo episodio, el viaje por la zona prohibida. La zona destinada para el servicio, para las marthas.

Es un rincón de Gilead que no había sido explorado y que tiene mucho potencial para futuras tramas. Es algo de lo que me gustaría saber más: cómo se desenvuelven, cómo logran contactar unas con otras... esa "invisibilidad" me resulta bastante estimulante.

Serena se merece una serie

Me quedaría horas y horas viendo a Serena (Yvonne Strahovski) protagonizar un spin-off o quitarle el puesto a June como titular de la serie. Creo que es el personaje más interesante de lo que llevamos de temporada. Ahora mismo es una mujer en duelo, con una profunda disociación entre lo que más deseaba y su realidad.

Es, ahora mismo, un personaje mucho más fascinante y complejo que el de June. No sé qué le deparará el futuro de la serie, pero la verdad es que si me dicen que va a ser la protagonista de la serie, por mí estupendo. Y si de paso cae su marido en una fosa, mejor.

La violencia fuera de plano

Parece que Bruce Miller y compañía oyeron a parte de la crítica que criticaba la explícita y perturbadora violencia que a veces hay en la serie. 'El cuento de la criada' nunca ha sido fácil de ver, y ese componente violento hacía todavía más difícil su visionado.

A veces nos olvidamos de que tener la libertad de mostrar escenas de sexo y violencia no siempre implica la necesidad de hacerlas. En este caso, aunque la violencia no terminaba de sobrar, es verdad que acentuaban la falta de sutilidad de la serie y el visionado era un poco masoca. El hacer que esta ocurra, en no pocas ocasiones, fuera de plano es una decisión que me parece benigna para la serie.

Oh, Canadá

Con Canadá (o más bien con la vida de los refugiados allí, y con Emily en concreto) tengo reacciones encontradas y estas se resumen en [1] lo estúpida (aunque medianamente justificable) actitud de Luke (O.T. Fagbenle) hacia la llegada de Emily (Alexis Bledel) a sus vidas y [2] el ciclo de chequeos médicos al que esta se somete en los primeros días de estancia en el país.

Me parecería muy interesante si viésemos más escenas de "la vida después de Gilead", sobre todo de este personajazo, pero si todo va a ser tan "rutinario", creo que mejor deberían ahorrárselo.

Pasan muchas cosas pero no se avanza

Haciendo memoria de estas primeras dos horas y media (aproximadamente) de esta tercera temporada de 'El cuento de la criada' me ha sorprendido gratamente el hecho de que pasen muchas cosas. No es que la trama haya sido acelerada, pero sí que da la sensación de que hemos tenido muchos acontecimientos.

A saber: el incendio del hogar de los Waterford, el plan de escape de la martha, la visita de la bipolar Tía Lidia, la reunión de comandantes en casa de Lawrence, el recorrido por la parte "oculta" de la ciudad, la "separación" de Serena y Fred...

Pero, paradójicamente, la sensación es la de que no pasa nada que realmente haga avanzar hacia la cacareada "revolución"... o que, siemplemente, hagan llevar la serie y la historia a un nuevo nivel.

Nick, otra vez

Ya me quejé la temporada pasada y en esta se repite. No sé cómo se las apañan para que el personaje de Nick (Max Minghella) esté siempre presente en la vida de una June que ya no está con los Waterford. Pero resulta que le vemos ascendido a Comandante y se las apaña para subir a la habitación de June y continuar con su affaire.

La verdad, existen pocas parejas televisivas con menos química. Pero me temo que, ahora que es comandante, tendrá más peso todavía en los planes y la vida de June.