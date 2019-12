'Daybreak' es cancelada: la serie de Netflix no tendrá temporada 2

Netflix ha decidido no seguir adelante con 'Daybreak', uno de sus muchos estrenos televisivos en 2019. La noticia ha sido anunciada por Aron Coleite, cocreador de la serie, a través de su cuenta de twitter, aprovechando la ocasión para lanzar una declaración al respecto:

I don't even know how to say this, so we prepared a small statement. Love you all. Thank you! pic.twitter.com/rKXWxuaaFh