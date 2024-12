Después de 'The Big Bang Theory', Kaley Cuoco triunfa en esta desternillante comedia criminal que acaba de regresar con su temporada 2

Otra cosa no, pero creo sinceramente que de todos los componentes de la pandilla de 'The Big Bang Theory', la carrera de Kaley Cuoco es, quizás, la más llamativa. O, al menos, la actriz ha sabido muy bien en qué proyectos meterse en el plano televisivo. Ahí tenemos la animada 'Harley Quinn', la aclamada (a pesar de que a mí no me acabó de convencer) 'The Flight Attendant' y la comedia que hoy regresa con su temporada 2.

Movistar Plus+ estrena este martes los cuatro primeros episodios (y los cuatro siguientes la próxima semana) de la segunda temporada de 'Basado en una historia real'. Una hilarante comedia que, a pesar de lo que sugiere su título, no está basada en hechos reales... pero abraza la obsesión que muchos (todos) hemos tenido con los true crime.

La premisa es sencilla y es como un reverso oscuro de 'Solo asesinatos en el edificio': una pareja (Cuoco y Chris Messina) obsesionada, sobre todo ella, por los true crime empiezan a forjar amistad con Matt (Tom Bateman) sin sospechar que se trata del "descuartizador del Westside". Una vez descubierto el pastel, deciden hacer un podcast.

Más asesinatos, más tiktoks

En la temporada 2 saltamos unos pocos meses en el tiempo y Ava y Nathan están centrados en ser buenos padres. Ella ha dejado de lado su obsesión... pero ahora está todo el día con TikTok y ha hecho una nueva amiga. Sin embargo, una nueva serie de asesinatos hará que las miradas vuelvan a Matt.

Melissa Fumero (Brooklyn Nine Nine) es la principal incorporación al reparto de esta temporada 2 de 'Basado en hechos reales' como Drew, la nueva amiga de Ava. Además, Liana Liberato redondea el reparto principal como Tory. En el guion tenemos un cambio de guardia, con Annie Weisman sustituyendo a Craig Rosenberg.

En Espinof | Las mejores series de 2024

En Espinof | Las mejores comedias en streaming