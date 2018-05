El creador de ‘Por 13 razones’ habla sobre el polémico arco argumental de la segunda temporada

¡OJO! Este post contiene SPOILERS del último episodio de la segunda temporada de 'Por 13 razones'.

Una vez superado el impacto generado por el crudo tratamiento de la problemática del suicidio adolescente durante la primera etapa de 'Por 13 razones', la continuación de la historia de Hanna Baker está volviendo a levantar ampollas al abordar en esta ocasión un tema tan espinoso como es el de los tiroteos en centros de educación estadounidenses. Algo planteado en el último capítulo de la segunda temporada, en el que vimos a Tyler dirigiéndose al instituto fuertemente armado con la intención de perpetrar una masacre contra sus compañeros durante la celebración de un baile.

Pocas horas después de que la plataforma de streaming publicase el retorno de 'Por 13 razones', el pasado 18 de mayo, en el instituto Santa Fe de Houston, Texas, Dimitrios Pagourtzis abrió fuego llevándose la vida de 10 personas por delante. Un triste acontecimiento que impulsó a Netflix a cancelar la premiére que debía celebrarse en Los Angeles esa misma noche, y frente al que reaccionaron algunos de los miembros del reparto en sus redes sociales.

i am devastated by yet another senseless tragedy. my heart is with you, Santa Fe.

. #NotOneMore. Waking up to another tragedy like this breaks my heart. Schools should not be war zones. America needs to get it together. Our government officials need to take responsibility for not protecting EVERYONE in America w proper gun reform laws. Enough. #GunControlNow https://t.co/oe9PumZcRu