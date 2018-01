El sugerente teaser de 'Atlanta: Robbin' Season' nos introduce en el dilema de Earn y su panda

En esta era de la televisión en la que hay mucho hueco para las series de autor, semibiográficas y que no responden a los clásicos esquemas de la ficción televisiva, la 'Atlanta' de Donald Glover es una de las propuestas más refrescantes que existen. Y eso que cuando se estrenó no me convenció en absoluto, pero poco a poco me ganó y ahora tengo unas ganas enormes de ver la segunda temporada.

FX ya tiene fecha de estreno para 'Atlanta: Robbin' Season', la segunda temporada de la comedia que sigue a Earn (Glover) que quiere meterse en el mundo del management musical gracias al éxito de su primo Paper Boi (Brian Tyree Henry). Con esa premisa, la serie realiza una exploración sobre cómo es vivir en la "parte pobre" de Atlanta que tuvo en su primera temporada momentos muy inspirados.

Esta temporada 2 de 'Atlanta' se estrenará el 1 de marzo y ya hemos podido ver un pequeño teaser. Como podéis comprobar, el teaser está muy en el estilo de la serie. No desvela nada pero en él vemos a Donald Glover en diferentes circunstancias mientras sigue navegando entre dos aguas: el del éxito y el del trapicheo.

Si la primera temporada estaba compuesta por piezas individuales sin mucha relación la una con la otra, en 'Atlanta: Robbin' Season' tendremos un arco que abarcará toda la temporada. Glover aseguró que va a usar el modelo de 'Tiny Toons: Mis mejores vacaciones' que se podía disfrutar tanto como una película como partida en sucesivos episodios.

En cuanto al título de la temporada, parece ser que la "robbin' season" es en Atlanta (la ciudad) la época del año antes de navidad en el que se incrementan los robos al haber por lo general más bienes y más dinero "disponible" y eso en la vida de nuestros protagonistas y de la vida del negro de los suburbios es el "comer o ser comido". Bryan Tyree Henry comenta:

Al final del día, es donde sus vidas están. Es donde el ambiente está y ese es el universo que estamos creando. Esa es literalmente la razón por la que se llama Robbin' Season. Ese miedo, esa incertidumbre, ese no saber. No es que te olvides de tu vieja vida, pero ahora es diferente, así que ¿qué haces?

Duda que Donald Glover matiza:

Es como vivir dentro de una contradicción: ¿voy a vender drogas o voy a ser un famoso? Puedes hacer ambas cosas. No puedes ser ser un famoso camello. Quiero decir, puedes, pero no va a salir bien.

La segunda temporada de Atlanta llega a FX el 1 de marzo. En España se emite a través de Movistar+.